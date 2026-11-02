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US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Sassuolo-Fiorentina 2-4, pagelle e tabellino: Njie e Laurienté danno spettacolo, ma Mastantuono e Valdepenas esaltano Vanoli

Serie A
Sassuolo vs Fiorentina
Match report
Sassuolo
Fiorentina

Partita pirotecnica al Mapei Stadium: alla fine la portano a casa i viola, che nel finale prendono il largo e si staccano finalmente dalla zona retrocessione.

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La Fiorentina finalmente si sblocca. Una sfida dalle mille emozioni finisce tra le mani dei viola, che si impongono per 4-2 sul campo del Sassuolo staccandosi finalmente dalla zona retrocessione. Per Aquilani sono 10 i goal al passivo nelle ultime due partite.

La gara si sblocca al 25': gran lancio di Esposito per lo scatto di Laurienté, che approfitta del posizionamento errato di Jimenez e Dragusin e batte un De Gea incerto nell'uscita.

Il pareggio della Fiorentina arriva poco prima dell'intervallo: bella giocata in area di Njie che serve Pellegrino, l'argentino fa perno su Candé e con una zampata di destro non dà scampo a Turati.

La squadra di Vanoli riesce pure a trovare il guizzo della rimonta nella ripresa: merito di un'iniziativa personale e di un perfetto destro piazzato da fuori da Njie, che lascia impietrito Turati.

Ma il Sassuolo, salvato dal proprio portiere su Mastantuono, non demorde e trova il pareggio: il protagonista è sempre Laurienté, che ancora una volta approfitta di una marcatura incerta di Jimenez e con un gran destro ravvicinato fulmina per la seconda volta De Gea.

A spezzare l'incontro è però Mastantuono al 79': l'argentino riceve palla all'ingresso dell'area dal neo entrato Pedro Gonçalves e con un sinistro precisissimo la infila in rete. Nel recupero arriva anche il poker dell'altro subentrato Valdepenas, servito a porta vuota da Ndour dopo una ripartenza del solito Pote.

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  • PAGELLE SASSUOLO-FIORENTINA

    Non basta al Sassuolo un grande Laurienté, autore delle due reti che regalano ad Aquilani almeno la speranza di portare a casa un punto. Matic è il solito professore, e che scucchiaiata per il 2-2 del francese. Ancora in difficoltà invece la difesa. E anche Berardi fa una gran fatica ad accendersi.

    La retroguardia di Vanoli non fa molto meglio: male De Gea e Draguson sull'1-0, Jimenez in difficoltà nella marcatura su Laurienté in entrambe le reti del francese. Pellegrino riscatta una prestazione difficoltosa con la rete dell'1-1, ma alla fine l'uomo da 3 punti è Mastantuono. E che impatto dalla panchina di Pedro Gonçalves.

    SASSUOLO (4-3-3): Turati 5.5; Walukiewicz 5.5 (77' Cinquegrano sv), Idzes 5, Candé 5, Doig 6 (77' Obrador sv); Adzic 5.5 (59' Bowie 5.5), Matic 7, Sulemana 5.5 (46' Bakola 5.5); Berardi 5, Esposito 6.5 (89' Kulla sv), Laurienté 7.5. All. Aquilani

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5.5; Jimenez 5, Dragusin 5, Viery 6, Joao Mario 6; Ndour 6, Fagioli 5 (63' Oulai 6), Brescianini 5.5 (77' Pedro Gonçalves 7); Mastantuono 7 (89' Valdepenas 6.5), Pellegrino 6.5 (77' Beto sv), Njie 7.5 (63' Gnonto 6). All. Vanoli

  • TABELLINO SASSUOLO-FIORENTINA

    SASSUOLO-FIORENTINA 2-4

    Marcatori: 25' Laurienté (S), 47' pt Pellegrino (F), 50' Njie (F), 68' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz (77' Cinquegrano), Idzes, Candé, Doig (77' Obrador); Adzic (59' Bowie), Matic, Sulemana (46' Bakola); Berardi, Esposito (89' Kulla), Laurienté. All. Aquilani

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli (63' Oulai), Brescianini (77' Pedro Gonçalves); Mastantuono (89' Valdepenas), Pellegrino (77' Beto), Njie (63' Gnonto). All. Vanoli

    Arbitro: Marcenaro

    Ammoniti: Sulemana, Dragusin, Njie, Gnonto, Kulla

    Espulsi: nessuno

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