Sassuolo-Fiorentina 2-4, pagelle e tabellino: Njie e Laurienté danno spettacolo, ma Mastantuono e Valdepenas esaltano Vanoli

Non basta al Sassuolo un grande Laurienté, autore delle due reti che regalano ad Aquilani almeno la speranza di portare a casa un punto. Matic è il solito professore, e che scucchiaiata per il 2-2 del francese. Ancora in difficoltà invece la difesa. E anche Berardi fa una gran fatica ad accendersi.

La retroguardia di Vanoli non fa molto meglio: male De Gea e Draguson sull'1-0, Jimenez in difficoltà nella marcatura su Laurienté in entrambe le reti del francese. Pellegrino riscatta una prestazione difficoltosa con la rete dell'1-1, ma alla fine l'uomo da 3 punti è Mastantuono. E che impatto dalla panchina di Pedro Gonçalves.

SASSUOLO (4-3-3): Turati 5.5; Walukiewicz 5.5 (77' Cinquegrano sv), Idzes 5, Candé 5, Doig 6 (77' Obrador sv); Adzic 5.5 (59' Bowie 5.5), Matic 7, Sulemana 5.5 (46' Bakola 5.5); Berardi 5, Esposito 6.5 (89' Kulla sv), Laurienté 7.5. All. Aquilani

FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5.5; Jimenez 5, Dragusin 5, Viery 6, Joao Mario 6; Ndour 6, Fagioli 5 (63' Oulai 6), Brescianini 5.5 (77' Pedro Gonçalves 7); Mastantuono 7 (89' Valdepenas 6.5), Pellegrino 6.5 (77' Beto sv), Njie 7.5 (63' Gnonto 6). All. Vanoli