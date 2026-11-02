Sassuolo-Fiorentina 2-4, pagelle e tabellino: Njie e Laurienté danno spettacolo, ma Mastantuono e Valdepenas esaltano Vanoli

La Fiorentina finalmente si sblocca. Una sfida dalle mille emozioni finisce tra le mani dei viola, che si impongono per 4-2 sul campo del Sassuolo staccandosi finalmente dalla zona retrocessione. Per Aquilani sono 10 i goal al passivo nelle ultime due partite.
La gara si sblocca al 25': gran lancio di Esposito per lo scatto di Laurienté, che approfitta del posizionamento errato di Jimenez e Dragusin e batte un De Gea incerto nell'uscita.
Il pareggio della Fiorentina arriva poco prima dell'intervallo: bella giocata in area di Njie che serve Pellegrino, l'argentino fa perno su Candé e con una zampata di destro non dà scampo a Turati.
La squadra di Vanoli riesce pure a trovare il guizzo della rimonta nella ripresa: merito di un'iniziativa personale e di un perfetto destro piazzato da fuori da Njie, che lascia impietrito Turati.
Ma il Sassuolo, salvato dal proprio portiere su Mastantuono, non demorde e trova il pareggio: il protagonista è sempre Laurienté, che ancora una volta approfitta di una marcatura incerta di Jimenez e con un gran destro ravvicinato fulmina per la seconda volta De Gea.
A spezzare l'incontro è però Mastantuono al 79': l'argentino riceve palla all'ingresso dell'area dal neo entrato Pedro Gonçalves e con un sinistro precisissimo la infila in rete. Nel recupero arriva anche il poker dell'altro subentrato Valdepenas, servito a porta vuota da Ndour dopo una ripartenza del solito Pote.
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