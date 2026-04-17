Sassuolo-Como 2-1, pagelle e tabellino: Nzola decisivo, Volpato scatenato, Turati croce e delizia, Nico Paz illumina ma non basta, Morata spento

ll Como cade ancora. Dopo il pirotecnico 3-4 contro l'Inter, i lariani perdono di misura anche al Mapei Stadium contro il Sassuolo e sono costretti ad incassare la seconda sconfitta consecutiva: gli emiliani vincono 2-1 grazie ai sigilli di Volpato e Nzola. Un altro stop per la squadra di Fabregas che ora rischia di vedere complicarsi la corsa al quarto posto.





Dopo una prima fase di gara senza grossi sussulti, la partita si infiamma - letteralmente - ad una manciata di minuti dall'intervallo: a sbloccare il match è il Sassuolo grazie allo splendido pallonetto di Volpato che, su splendida imbeccata di Nzola, superare Butez con un tocco delizioso.

Il Como sembra frastornato e dopo due minuti capitola ancora: Laurienté inventa proprio per Nzola che trafigge il portiere lariano e festeggia così il suo primo goal con la maglia del Sassuolo. La squadra di Fabregas è chiamata all'operazione rimonta ma ad una manciata di secondi dall'intervallo, completamente all'improvviso, trova la rete che dimezza il gap: Nico Paz si avvita sul cross di Smolcic e con una traiettoria maligna beffa un Turati tutt'altro che esente da colpe.

Il portiere del Sassuolo, tuttavia, si rifà con gli interessi, nella ripresa quando a venti minuti dal traguardo cancella, con un intervento prodigioso, la magia di Nico Paz anticipando anche Morata pronto al tap-in. Il Como, a trazione totalmente anteriore, con in campo Nico Paz, Douvikas, Morata e Jesus Rodriguez va a folate senza mai creare grossi presupposti per il pari. Il Sassuolo, dal canto suo, fa dell'ordine il proprio credo e