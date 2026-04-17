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SassuoloGetty Images
Michael Di Chiaro

Sassuolo-Como 2-1, pagelle e tabellino: Nzola decisivo, Volpato scatenato, Turati croce e delizia, Nico Paz illumina ma non basta, Morata spento

Serie A
Sassuolo vs Como
Sassuolo
Como

Succede tutto nel finale di primo tempo: Volpato e Nzola firmano il tremendo uno-due che disorienta i lariani, tornati subiti in corsa con Nico Paz. Nella ripresa miracolo di Turati proprio sul numero 10, poi i neroverdi reggono l'urto.

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ll Como cade ancora. Dopo il pirotecnico 3-4 contro l'Inter, i lariani perdono di misura anche al Mapei Stadium contro il Sassuolo e sono costretti ad incassare la seconda sconfitta consecutiva: gli emiliani vincono 2-1 grazie ai sigilli di Volpato e Nzola. Un altro stop per la squadra di Fabregas che ora rischia di vedere complicarsi la corsa al quarto posto.


Dopo una prima fase di gara senza grossi sussulti, la partita si infiamma - letteralmente - ad una manciata di minuti dall'intervallo: a sbloccare il match è il Sassuolo grazie allo splendido pallonetto di Volpato che, su splendida imbeccata di Nzola, superare Butez con un tocco delizioso.

Il Como sembra frastornato e dopo due minuti capitola ancora: Laurienté inventa proprio per Nzola che trafigge il portiere lariano e festeggia così il suo primo goal con la maglia del Sassuolo. La squadra di Fabregas è chiamata all'operazione rimonta ma ad una manciata di secondi dall'intervallo, completamente all'improvviso, trova la rete che dimezza il gap: Nico Paz si avvita sul cross di Smolcic e con una traiettoria maligna beffa un Turati tutt'altro che esente da colpe.

Il portiere del Sassuolo, tuttavia, si rifà con gli interessi, nella ripresa quando a venti minuti dal traguardo cancella, con un intervento prodigioso, la magia di Nico Paz anticipando anche Morata pronto al tap-in. Il Como, a trazione totalmente anteriore, con in campo Nico Paz, Douvikas, Morata e Jesus Rodriguez va a folate senza mai creare grossi presupposti per il pari. Il Sassuolo, dal canto suo, fa dell'ordine il proprio credo e

  • PAGELLE SASSUOLO

    Nzola (7.5) è un fattore decisivo: prima l'assist, poi il primo goal in neroverde. A sbloccare il risultato è Volpato (7) con un pallonetto sontuoso, su imbeccata di un ispirato Laurienté (6.5). Brilla Muharemovic (6.5) al centro della difesa con Idzes (6.5), mentre Turati (7) è croce e delizia: si fa sorprendere sul colpo di testa di Nico Paz, ma nella ripresa salva il risultato con un miracolo sulla linea di porta.

    VOTI SASSUOLO: Turati 7; Walukiewicz 6, Idzes 6.5, Muharemovic 6.5, Coulibaly 6; Thorstvedt 6.5, Matic 6.5 (76' Lipani sv), Koné 6.5; Volpato 7 (64' Fadera 6), Nzola 7.5 (76' Pinamonti sv), Laurienté 6.5.

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  • PAGELLE COMO

    Nico Paz (7) è il primo a crederci e l'ultimo ad arrendersi: riapre la partita e sfiora il pari con una magia, ma non basta. Morata (5) cestina l'occasione con una prova incolore. Baturina (5.5) saluta la compagnia dopo un tempo: impalpabile. Ramon (5.5) è in affanno.

    VOTI COMO: Butez 6; Smolcic 6 (46' Vojvoda 6), Ramon 5.5, Kempf 5.5, Moreno 5.5; Caqueret 5 (46' Perrone 6), Da Cunha 5.5 (72' Kuhn 6); Diao 5 (60' Rodriguez 5.5), Paz 7, Baturina 5.5 (46' Douvikas 5.5); Morata 5

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  • TABELLINO SASSUOLO-COMO

    SASSUOLO-COMO 2-1

    Marcatori: 42' Volpato, 44' Nzola, 45'+2 Nico Paz

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic (76' Lipani), Koné; Volpato (64' Fadera), Nzola (76' Pinamonti), Laurienté. All. Grosso

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46' Vojvoda), Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret (46' Perrone), Da Cunha (72' Kuhn); Diao (60' Rodriguez), Paz, Baturina (46' Douvikas); Morata. All. Fabregas

    Arbitro: Fourneau 

    Ammoniti: Ramon, Morata, Koné, Volpato, Moreno, Thorstvedt

    Espulsi: -



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