Sassuolo-Cagliari dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sassuolo e Cagliari si affrontano nella 37ª giornata di Serie A: canale tv, diretta streaming e formazioni.

Una sfida che mette in palio preziosissimi punti per la lotta salvezza, quella che domenica alle ore 12:30 vedrà affrontarsi Sassuolo e Cagliari al Mapei Stadium, nel lunch mach della 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A.

Quasi un’ultima chiamata per il Sassuolo, penultimo in classifica a quota 29 punti, tre in meno rispetto all’Empoli terzultimo e al Frosinone quartultimo e attualmente salvo. Quattro in meno, invece del Cagliari, che si presenta alla gara da sedicesimo con 33 punti.

Dopo aver battuto per 1-0 l’Inter due turni fa, nella precedente giornata di Serie A il Sassuolo è stato battuto dal Genoa: 2-1 il finale del Ferraris, risultato che ha nuovamente diminuito le chance salvezza della squadra allenata da Ballardini che nelle ultime quattro giornate ha perso tre volte.

Momento delicato anche per il Cagliari, battuto 5-1 dal Milan a San Siro una settimana fa. La formazione di Ranieri ha ottenuto solo tre punti (tre pareggi) nelle ultimi 5 giornate di campionato e insegue una vittoria che manca dal 7 aprile contro l’Atalanta.

Di seguito tutte le informazioni sul match Sassuolo-Cagliari: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.