Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Sarri va in panchina nel derby di Roma? La decisione finale dell'allenatore della Lazio dopo le polemiche

Serie A
Roma vs Lazio
Roma
Lazio

Il tecnico biancoceleste sarà in panchina contro la Roma dopo il confronto con la squadra: niente conferenza stampa e clima sempre più teso.

Pubblicità

Maurizio Sarri sarà regolarmente in panchina nel derby di Roma contro i giallorossi, nonostante nei giorni scorsi avesse annunciato l’intenzione di non presentarsi allo stadio in segno di protesta contro la decisione della Lega Serie A di programmare la sfida domenica a mezzogiorno.

Dopo la sconfitta per 2-0 nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, il tecnico biancoceleste aveva espresso tutta la propria rabbia per il calendario e per l’orario della partita, arrivando a dichiarare che non avrebbe preso parte al derby.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, decisivo sarebbe stato l’intervento dei calciatori della Lazio, che hanno convinto il proprio allenatore a guidare la squadra nella stracittadina.

  • LA PROTESTA DI SARRI CONTRO LA LEGA

    La presa di posizione di Sarri era arrivata subito dopo la finale persa contro l’Inter. Il tecnico aveva duramente contestato la scelta della Lega Serie A di fissare il derby alle 12.30, poi anticipato ulteriormente alle 12, parlando apertamente di “una serie di errori fatti dalla Lega” e chiedendo un rinvio al lunedì.

    Sempre secondo il Corriere dello Sport, Sarri aveva anche chiamato in causa il presidente Claudio Lotito, sostenendo che, al suo posto, non avrebbe neppure fatto presentare la squadra.

    L’allenatore biancoceleste aveva inoltre allargato il discorso alla corsa Champions, sottolineando come quattro squadre si stiano giocando “una partita da 60, 70, 80 milioni” e definendo anomalo disputare una gara così importante a mezzogiorno nel mese di maggio.

    Una protesta coerente con le battaglie portate avanti negli anni contro i calendari congestionati, gli impegni ravvicinati e la gestione degli orari da parte delle istituzioni calcistiche.


    • Pubblicità

  • CONFRONTO CON LA SQUADRA

    Secondo il Corriere dello Sport, soltanto il confronto con i giocatori avrebbe convinto Sarri a fare marcia indietro. La squadra avrebbe chiesto al tecnico di essere presente nel derby e la richiesta sarebbe stata accolta dopo ore di riflessione. Nonostante il ritorno in panchina, però, la protesta non si fermerà.

    Sarri oggi non parlerà nella conferenza stampa della vigilia, mentre Gian Piero Gasperini interverrà regolarmente alle 13.30.

    Non è escluso che l’allenatore scelga il silenzio anche domenica, evitando le interviste prepartita e la conferenza finale, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze disciplinari o mediatiche.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Lazio crest
Lazio
LAZ