Sarri va in panchina nel derby di Roma? La decisione finale dell'allenatore della Lazio dopo le polemiche

Maurizio Sarri sarà regolarmente in panchina nel derby di Roma contro i giallorossi, nonostante nei giorni scorsi avesse annunciato l’intenzione di non presentarsi allo stadio in segno di protesta contro la decisione della Lega Serie A di programmare la sfida domenica a mezzogiorno.
Dopo la sconfitta per 2-0 nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, il tecnico biancoceleste aveva espresso tutta la propria rabbia per il calendario e per l’orario della partita, arrivando a dichiarare che non avrebbe preso parte al derby.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, decisivo sarebbe stato l’intervento dei calciatori della Lazio, che hanno convinto il proprio allenatore a guidare la squadra nella stracittadina.