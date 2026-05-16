Sarri va in panchina nel derby di Roma? La decisione finale dell'allenatore della Lazio dopo le polemiche

La presa di posizione di Sarri era arrivata subito dopo la finale persa contro l’Inter. Il tecnico aveva duramente contestato la scelta della Lega Serie A di fissare il derby alle 12.30, poi anticipato ulteriormente alle 12, parlando apertamente di “una serie di errori fatti dalla Lega” e chiedendo un rinvio al lunedì.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, Sarri aveva anche chiamato in causa il presidente Claudio Lotito, sostenendo che, al suo posto, non avrebbe neppure fatto presentare la squadra.

L’allenatore biancoceleste aveva inoltre allargato il discorso alla corsa Champions, sottolineando come quattro squadre si stiano giocando “una partita da 60, 70, 80 milioni” e definendo anomalo disputare una gara così importante a mezzogiorno nel mese di maggio.

Una protesta coerente con le battaglie portate avanti negli anni contro i calendari congestionati, gli impegni ravvicinati e la gestione degli orari da parte delle istituzioni calcistiche.



