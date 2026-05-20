Sarri tra il ritorno al Napoli e l'offerta dell'Atalanta: Giuntoli vuole portarlo a Bergamo per sostituire Palladino

La rottura tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, latente per tutta la stagione, sembra ormai insanabile dopo le ultime dichiarazioni del tecnico.

"La situazione di quest'anno non mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e non sono contentissimo, magari non è contenta nemmeno la società. Finiamo il campionato e sentiamo se hanno qualcosa da dirmi. Ho voglia di restare? Qui bisogna separare l'ambiente e la società. A livello ambientale avrei voglia, mi sento una parte integrante dell'ambiente.Poi a livello societario se i piani non collimano è inutile andare avanti. Io piani non ne ho ascoltati da nessuno, non so dare una risposta precisa. Ma bisogna distinguere l'ambiente dalla società" ha sottolineato Sarri.

Parole a cui ha risposto il presidente Lotito a 'Sportmediaset': "Sarri? L'abbiamo ingaggiato con un contratto triennale, e quindi ha ancora due anni, con l'idea che saremmo ripartiti da una squadra con una logica di ringiovanimento.Poi ho imparato che nella vita sono tutti utili e nessuno indispensabile, soprattutto i giocatori perché ce ne sono tanti nel mondo, se si vuole avere una società solida".

Nonostante un contratto con scadenza 2028, insomma, la sensazione fortissima è che le strade si separeranno.