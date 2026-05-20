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Giuntoli SarriGetty Images
Lelio Donato

Sarri tra il ritorno al Napoli e l'offerta dell'Atalanta: Giuntoli vuole portarlo a Bergamo per sostituire Palladino

Calciomercato
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L'attuale tecnico della Lazio sarebbe la prima scelta di De Laurentiis per il dopo Conte al Napoli, ma Cristiano Giuntoli è in forte pressing su Maurizio Sarri e vuole portarlo all'Atalanta.

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La seconda volta di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio volge al termine. Ma il tecnico difficilmente resterà fermo nella prossima stagione.

Le offerte infatti non mancano e al momento sarebbero due le piste più calde: una porta ad un altro romantico ritorno, ovvero quello al Napoli dove Sarri andrebbe a sostituire Antonio Conte.

L'altra ipotesi invece vede l'attuale allenatore della Lazio nel mirino dell'Atalanta complice l'imminente approdo a Bergamo di Cristiano Giuntoli, ovvero il dirigente col quale Sarri ha costruito proprio il suo Napoli.

  • LA ROTTURA CON LA LAZIO

    La rottura tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, latente per tutta la stagione, sembra ormai insanabile dopo le ultime dichiarazioni del tecnico.

    "La situazione di quest'anno non mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e non sono contentissimo, magari non è contenta nemmeno la società. Finiamo il campionato e sentiamo se hanno qualcosa da dirmi. Ho voglia di restare? Qui bisogna separare l'ambiente e la società. A livello ambientale avrei voglia, mi sento una parte integrante dell'ambiente.Poi a livello societario se i piani non collimano è inutile andare avanti. Io piani non ne ho ascoltati da nessuno, non so dare una risposta precisa. Ma bisogna distinguere l'ambiente dalla società" ha sottolineato Sarri.

    Parole a cui ha risposto il presidente Lotito a 'Sportmediaset': "Sarri? L'abbiamo ingaggiato con un contratto triennale, e quindi ha ancora due anni, con l'idea che saremmo ripartiti da una squadra con una logica di ringiovanimento.Poi ho imparato che nella vita sono tutti utili e nessuno indispensabile, soprattutto i giocatori perché ce ne sono tanti nel mondo, se si vuole avere una società solida".

    Nonostante un contratto con scadenza 2028, insomma, la sensazione fortissima è che le strade si separeranno.

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  • IL RITORNO AL NAPOLI

    Il Napoli intanto si appresta a salutare Antonio Conte, che dopo un biennio in cui ha conquistato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, ha deciso di lasciare la panchina azzurra.

    Una scelta quella del tecnico salentino maturata ormai da settimane e già comunicata al presidente De Laurentiis che lo lascerà libero nonostante un altro anno di contratto, mentre Conte non percepirà alcuna buonuscita.

    La prima idea per la panchina del Napoli nella prossima stagione sarebbe proprio il romantico ritorno di Maurizio Sarri, rimasto molto legato all'ambiente. De Laurentiis però valuta anche alternative più giovani: da Vincenzo Italiano a Fabio Grosso, solo per fare i nomi più caldi.

    E occhio alla suggestione che porta a Massimiliano Allegri nel caso in cui dovesse decidere di interrompere il suo rapporto col Milan al termine della stagione.

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  • IL FATTORE GIUNTOLI

    Ecco allora per Sarri spuntare un'altra pretendente a sorpresa, ovvero l'Atalanta.

    La società bergamasca dovrebbe separarsi dall'attuale direttore sportivo D'Amico per affidare il ruolo a Cristiano Giuntoli che con Sarri ha condiviso un triennio proprio al Napoli.

    Giuntoli vorrebbe dunque affidare la panchina a Sarri nonostante l'ottimo lavoro svolto negli ultimi mesi a Bergamo da Raffaele Palladino, che sembra destinato a salutare dopo la fine dell'attuale campionato.

    L'ex dirigente della Juventus in queste ore sarebbe in forte pressing su Sarri e metterebbe sul piatto un'offerta economicamente superiore rispetto a quella del Napoli (3 milioni contro 2.5).

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