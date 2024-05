Sarri parla della Juventus di Allegri: "La Coppa Italia non salva la stagione"

L'ex tecnico della Lazio torna a parlare: "Allegri? Semplice giudicare da fuori". E sul suo futuro: "Nessun contatto con squadre italiane".

A qualche settimana dalle dimissioni presentate alla Lazio, Maurizio Sarri torna a parlare a margine della presentazione della 22esima edizione del Memorial "Niccolò Galli".

Tanti gli argomenti toccati dall'ex tecnico biancoceleste, che oltre a dare qualche indicazione sul suo futuro si è soffermato anche sull'infuocato addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri.

Sarri in tal senso non ha dubbi e sottolinea come la vittoria della Coppa Italia non possa bastare al club bianconero.