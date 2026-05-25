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Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Sarri nuovo allenatore dell'Atalanta, è fatta: i dettagli dell'accordo

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L'ormai ex tecnico della Lazio riparte dalla Dea: accordo raggiunto per le prossime tre stagioni.

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Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta.

A riferirlo è Fabrizio Romano: accordo raggiunto tra la Dea e l'ormai ex tecnico della Lazio.

Di seguito tutti i dettagli.

  • ACCORDO PER TRE ANNI

    Sarri si legherà all'Atalanta per le prossime tre stagioni: l'ormai ex tecnico della Lazio, in attesa dei comunicati ufficiali, si legherà alla Dea fino al 30 giugno 2029.

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  • PALLADINO VIA DOPO SOLI

    L'11 novembre scorso, Raffaele Palladino era salito al timone dell'Atalanta dopo i deludenti risultati di Ivan Juric. Dopo aver ereditato una squadra al 13° posto in classifica, il tecnico napoletano è riuscito a risollevare la stagione della Dea nonostante una flessione finale.

    L'ex allenatore di Fiorentina e Monza ha infatti centrato il settimo posto che, grazie alla vittoria dell'Inter in Coppa Italia, ha sbloccato un posto in Conference League. Da segnalare inoltre un'amara semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, persa ai rigori, e gli ottavi di Champions raggiunti dopo aver eliminato il Borussia Dortmund

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