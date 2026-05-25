Sarri nuovo allenatore dell'Atalanta, è fatta: i dettagli dell'accordo

L'11 novembre scorso, Raffaele Palladino era salito al timone dell'Atalanta dopo i deludenti risultati di Ivan Juric. Dopo aver ereditato una squadra al 13° posto in classifica, il tecnico napoletano è riuscito a risollevare la stagione della Dea nonostante una flessione finale.

L'ex allenatore di Fiorentina e Monza ha infatti centrato il settimo posto che, grazie alla vittoria dell'Inter in Coppa Italia, ha sbloccato un posto in Conference League. Da segnalare inoltre un'amara semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, persa ai rigori, e gli ottavi di Champions raggiunti dopo aver eliminato il Borussia Dortmund