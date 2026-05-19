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SS Lazio Training SessionGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Sarri-Lazio verso l’addio, scontro con Lotito dopo il derby: nodo contratto fino al 2028, quanto guadagna l'allenatore e i costi della separazione

Serie A
Lazio

Dopo il derby esplode il caso tra tecnico e società: il presidente non chiude alla separazione, ma il nodo resta l’accordo fino al 2028.

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La rottura tra MaurizioSarri e la Lazio appare sempre più vicina dopo le dichiarazioni incrociate arrivate al termine del derby.

Il tecnico biancoceleste ha lanciato un messaggio durissimo subito dopo la partita dell’Olimpico: “Quest’anno sono stato ascoltato zero. Non sono contento di questa situazione e magari non lo è neppure la società. Se i piani non collimano è inutile andare avanti”.

Parole interpretate come un chiaro segnale di possibile separazione dopo appena un anno del secondo ciclo sulla panchina laziale.

La replica di Claudio Lotito è arrivata a stretto giro. Il presidente ha ricordato il progetto iniziale legato al tecnico: “L’abbiamo ingaggiato con un contratto triennale, con l’idea che saremmo ripartiti da una squadra con una politica di ringiovanimento”.

Poi la frase destinata ad alimentare il caso: “Ho imparato che nella vita sono tutti utili e nessuno indispensabile, soprattutto se si vuole avere una società solida”.

  • IL CONTRATTO FINO AL 2028 E IL NODO ECONOMICO

    Dietro la tensione tra allenatore e club c’è soprattutto il peso del contratto. Sarri ha ancora due anni di accordo con la Lazio, fino al 2028, con un costo lordo residuo per il club di circa 12 milioni di euro.

    Per questo motivo la separazione, se arriverà, non sarà immediata né semplice.

    La società, riferisce La Gazzetta dello Sport, non intende fare il primo passo. Se Sarri non dovesse chiedere la liberazione dal contratto, resterebbe formalmente l’allenatore della Lazio anche nella prossima stagione.

    In caso contrario si aprirebbe una trattativa complessa, nella quale Lotito potrebbe anche chiedere un indennizzo economico oppure attendere eventuali dimissioni del tecnico.

    Nonostante le frequenti frecciate reciproche, i rapporti personali tra i due vengono descritti come improntati a una stima consolidata negli anni, elemento che renderebbe improbabile uno scontro frontale. Ma il peso economico dell’operazione rende inevitabile un lungo braccio di ferro.


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  • LOTITO DIFENDE IL PROGETTO LAZIO

    Nel frattempo Lotito ha rilanciato la propria visione sul futuro del club. Il presidente biancoceleste ha ribadito la necessità di mantenere una società “forte, autonoma e indipendente”, sottolineando come “oggi molte squadre dipendano dagli investitori” mentre “alla Lazio questo problema non c’è”.

    Nell’intervista concessa a SportMediaset, Lotito ha anche attribuito parte delle diffioltà stagionali a fattori esterni: “Per la Lazio è stata una stagione assurda, in ventidue anni non ho mai visto niente di simile, con una miriade di infortuni di varia natura e mille episodi che hanno condizionato in modo significativo i risultati”.

    Il presidente ha inoltre criticato indirettamente l’ambiente laziale e la scarsa presenza dei tifosi all’Olimpico, affermando che “purtroppo seguono interessi passionali, legati al momento”.

    Il Corriere dello Sport parla invece di “muro di indifferenza” rispetto al malcontento della piazza e alla richiesta di una crescita immediata della squadra.

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  • IL FUTURO TRA FLAMINIO E POST SARRI

    Lotito ha rinviato la crescita economica della Lazio al progetto stadio Flaminio, ancora in fase preliminare. “Nel momento in cui si farà lo stadio cambierà il DNA di questa società dal punto di vista dell’organizzazione, delle risorse e delle prospettive future”.

    Il presidente biancoceleste ha aggiunto: “Dal 30 novembre 2027 la Lazio acquisterà una forza economica importante perché avrà cessato di pagare tutti i debiti, ovvero 550 milioni, e avrà 30 milioni in più da utilizzare per nuovi investimenti”.

    Sul fronte sportivo, invece, tutto resta in sospeso. Il valzer degli allenatori non è ancora iniziato ed entrambe le parti stanno prendendo tempo.

    Sarri resta nel mirino di Napoli e Atalanta, mentre Lotito starebbe valutando i profili di Palladino e Runjaic per l’eventuale successione in panchina.

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