Sarri-Lazio verso l’addio, scontro con Lotito dopo il derby: nodo contratto fino al 2028, quanto guadagna l'allenatore e i costi della separazione

La rottura tra MaurizioSarri e la Lazio appare sempre più vicina dopo le dichiarazioni incrociate arrivate al termine del derby.

Il tecnico biancoceleste ha lanciato un messaggio durissimo subito dopo la partita dell’Olimpico: “Quest’anno sono stato ascoltato zero. Non sono contento di questa situazione e magari non lo è neppure la società. Se i piani non collimano è inutile andare avanti”.

Parole interpretate come un chiaro segnale di possibile separazione dopo appena un anno del secondo ciclo sulla panchina laziale.

La replica di Claudio Lotito è arrivata a stretto giro. Il presidente ha ricordato il progetto iniziale legato al tecnico: “L’abbiamo ingaggiato con un contratto triennale, con l’idea che saremmo ripartiti da una squadra con una politica di ringiovanimento”.

Poi la frase destinata ad alimentare il caso: “Ho imparato che nella vita sono tutti utili e nessuno indispensabile, soprattutto se si vuole avere una società solida”.