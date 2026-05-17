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Sarri lascia la Lazio? "Sono stato ascoltato zero, se i piani non collimano inutile andare avanti": le parole in conferenza
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LAZIO-SARRI: ADDIO?
Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, Maurizio Sarri è stato molto chiaro nell'esprimere il suo punto di vista per quanto riguarda un futuro sulla panchina della Lazio.
Dal caso Romagnoli al mercato, tante situazioni che hanno lasciato scontento il tecnico biancoceleste e che potrebbero portare alla separazione a fine stagione.
"SONO STATO ASCOLTATO ZERO"
Uno dei punti sul quale batte Sarri è la scarsa comunicazione tra scelte tecniche e societarie.
"La situazione di quest’anno non mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e non sono contentissimo, magari non è contenta nemmeno la società. Finiamo il campionato e sentiamo se hanno qualcosa da dirmi”.
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"A LIVELLO AMBIENTALE RESTEREI, MA CON LA SOCIETA'... "
Sarri si sente comunque legato all'ambiente biancoceleste, ma potrebbe non bastare.
"Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e della società. A livello ambientale avrei voglia di rimanere, mi sento parte integrante. A livello societario forse se i piani non collimano è inutile continuare ad andare avanti. Non ho sentito piani, non so dare una risposta precisa. Bisogna distinguere i due aspetti”.