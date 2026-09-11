Sarr verso il recupero per Sassuolo-Juventus, finalmente una buona notizia per Spalletti: cosa può portare al centrocampo bianconero

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Finalmente una buona notizia per Luciano Spalletti dopo aver perso nel giro di poche settimane e per parecchi mesi quelli che, sulla carta, erano i due centrocampisti titolari della sua Juventus: Khephren Thuram e Manuel Locatelli.
Al momento, considerate le condizioni non perfette di Weston McKennie, a disposizione nel reparto sono infatti rimasti solo Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. Oltre all'ultimo arrivato Sarr.
Il centrocampista senegalese però nei primi giorni alla Continassa ha lavorato a parte per smaltire i postumi di un problema fisico accusato al Tottenham. Problema che ora sembra alle spalle.
L'eventuale recupero di Sarr rappresenta sicuramente un'ottima notizia per Spalletti. E non solo a livello numerico.