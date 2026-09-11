Sarr verso il recupero per Sassuolo-Juventus, finalmente una buona notizia per Spalletti: cosa può portare al centrocampo bianconero

Ma cosa porta Sarr al centrocampo della Juventus?

Il senegalese per caratteristiche è più simile a Thuram che a Locatelli. L'ex Tottenham ha infatti un fisico imponente, lunghe leve e un'ottima progressione palla al piede che lo porta spesso a ridosso dell'area avversaria.

Non un regista, ma un mediano con piedi educati e un ottimo tiro dalla distanza che lo ha portato a segnare in carriera anche goal pesanti e spesso molto belli.

Sarr è abile anche a recuperare palloni in mezzo al campo e rompere le trame avversarie. Inoltre, nonostante la giovane età (24 anni), può vantare un'ampia esperienza internazionale tra Tottenham e Senegal con cui ha vinto una Coppa d'Africa.