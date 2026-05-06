Sara Caiazzo a INDIVISA: “Il sacrificio, la scelta, il sogno: rifarei tutto. La scuola è una palestra di vita”

“All’inizio era solo passione, poi ho capito che poteva diventare un lavoro. Sono sempre stata ambiziosa: quando è arrivata la chiamata della Juventus ho detto subito sì. Lasciare la famiglia è stato difficile, ma necessario per inseguire il mio sogno.

Le esperienze a Parma e Pomigliano mi hanno fatto crescere molto: passare dall’Under 19 alla prima squadra significa avere più responsabilità. Ora al Sassuolo ho l’opportunità di giocare con continuità e dimostrare il mio valore".