Sara Caiazzo a INDIVISA: “Il sacrificio, la scelta, il sogno: rifarei tutto. La scuola è una palestra di vita”

Ambizione, sacrificio ed equilibrio. Il percorso di Sara Caiazzo, difensore classe 2003 oggi al Sassuolo, parte da lontano e affonda le radici in una passione nata fin da bambina. “Il calcio è sempre stato parte della mia vita”, racconta ai nostri microfoni.
Cresciuta a Napoli, si mette in luce giovanissima fino alla chiamata della Juventus, accettata senza esitazioni: il primo vero salto verso il calcio professionistico. Poi le esperienze a Parma e Pomigliano, tappe fondamentali per misurarsi con le responsabilità della Serie A e completare il proprio percorso di crescita.
Oggi al Sassuolo, Caiazzo rappresenta una delle giovani più interessanti del panorama italiano nel suo ruolo: un difensore moderno, in continua evoluzione, che ha fatto della costanza e della mentalità il proprio punto di forza. “L’equilibrio è la chiave”, dice. Ed è proprio su questo equilibrio che continua a costruire, giorno dopo giorno, il suo futuro.