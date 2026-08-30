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Santiago Gimenez MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Santiago Gimenez va al Porto: da colpo a flop, cosa non ha funzionato nell'anno e mezzo al Milan

Calciomercato
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S. Gimenez

Il messicano sbarcava a Milano durante il mercato invernale 2025 carico di aspettative, ma tra infortuni e basso rendimento non ha sfondato. E ora ripartirà dal Portogallo.

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Santiago Gimenez non è ancora sceso in campo nella nuova stagione con il Milan. Né nelle amichevoli giocate in giro per il mondo dalla squadra di Amorim, né contro Torino e Venezia in campo.

Il mercato, in un primo momento, c'entrava relativamente: di mezzo c'era l'infortunio alla caviglia che il centravanti messicano del Milan aveva rimediato durante le battute finali del Mondiale disputato con la propria Nazionale, e che lo stava costringendo a lavorare da solo a Milanello.

Poi sì, proprio il mercato ha acquisito un ruolo preponderante. Tanto che l'ex giocatore del Feyenoord è stato prima messo fuori squadra e ora ceduto al Porto, un anno e mezzo dopo l'arrivo in Italia tra una serie di rulli di tamburi.


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  • LA CHIUSURA COL PORTO

    Il centravanti teoricamente titolare dei Dragoes è Samu Aghehowa, che però è da diversi mesi alle prese con un grave infortunio a un ginocchio: ha saltato tutta la seconda parte della scorsa stagione e non sta partecipando neppure al precampionato che porterà alla prossima.

    Ecco dunque che Gimenez è entrato da tempo nei piani dei lusitani. Ma l'operazione è stata lunga e complessa: il Milan si aspettava che la formula iniziale cambiasse, inserendo un obbligo di riscatto e non soltanto un semplice prestito. E alla fine la volontà del club rossonero è stata accontentata a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato estivo.

    Gimenez si trasferisce così al Porto in prestito gratuito, ma con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni più bonus. Dunque non in semplice prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, la formula trattata nelle prime settimane. Tra un anno, il messicano non sarà più a tutti gli effetti un giocatore del Milan.

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  • DALL'ENTUSIASMO AL FLOP

    Da colpo a flop: questo è stato il destino di Gimenez al Milan. Come dimenticare l'entusiasmo con cui Santi era stato accolto al momento dell'arrivo in Italia dal Feyenoord? Un acquisto portato a termine proprio agli sgoccioli del mercato invernale 2025, dopo il passaggio di Morata al Galatasaray.

    Gimenez ha iniziato alla grande, con un assist in Coppa Italia contro la Roma e due goal nelle prime due partite di campionato contro Empoli e Verona. Ma poi è tornato nei ranghi, un po' come tutto il Milan versione 2024/25: quello della conquista della Supercoppa Italiana, ma anche dell'ottavo posto e della staffetta Fonseca-Conceiçao.

    Il 2025/26 sembrava poter essere l'anno della riscossa per il messicano, che però al momento del ritorno dalla Gold Cup si è trovato la porta chiusa: Allegri aveva già scelto di puntare sul 3-5-2 e sulla coppia mobile e leggera Leao-Pulisic in attacco. Con Santi seconda scelta.

    La luce si è spenta completamente alla fine di ottobre, a Bergamo: lì Gimenez si è fatto male a una caviglia, dando il via a un calvario mai definitivamente concluso. L'assist per Saelemaekers nella partita-disastro contro il Cagliari non può bastare. E al Mondiale Santi non è stato che un comprimario, venendo infine lasciato da parte anche da Amorim.

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  • TERZA SCELTA

    Per tutta l'estate, così, Gimenez non è mai la prima scelta nell'attacco del Milan. Ma neppure la seconda: è scalato addirittura al rango di terza scelta.

    Il nuovo titolare nel nuovo 3-4-2-1 instaurato da Amorim è il suo connazionale Gonçalo Ramos, a segno per la prima volta in Serie A venerdì sera contro il Venezia. E il suo vice alla fine sarà Francesco Camarda, tornato dal Lecce per rimanere e già a segno due volte col Celtic in amichevole.

    Un anno e mezzo dopo, insomma, il matrimonio era già arrivato agli sgoccioli da diverso tempo. Questione di feeling mancato, di basso rendimento, di infortuni. Già un anno fa, peraltro, il Milan era stato vicino a scambiarlo con l'allora romanista Dovbyk: un motivo c'era.

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