Santiago Gimenez va al Porto: da colpo a flop, cosa non ha funzionato nell'anno e mezzo al Milan

Santiago Gimenez non è ancora sceso in campo nella nuova stagione con il Milan. Né nelle amichevoli giocate in giro per il mondo dalla squadra di Amorim, né contro Torino e Venezia in campo.
Il mercato, in un primo momento, c'entrava relativamente: di mezzo c'era l'infortunio alla caviglia che il centravanti messicano del Milan aveva rimediato durante le battute finali del Mondiale disputato con la propria Nazionale, e che lo stava costringendo a lavorare da solo a Milanello.
Poi sì, proprio il mercato ha acquisito un ruolo preponderante. Tanto che l'ex giocatore del Feyenoord è stato prima messo fuori squadra e ora ceduto al Porto, un anno e mezzo dopo l'arrivo in Italia tra una serie di rulli di tamburi.
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