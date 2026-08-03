Santiago Gimenez tra Porto e Lazio: da colpo a flop, cosa non ha funzionato nell'anno e mezzo al Milan

Come dimenticare, ad esempio, l'entusiasmo con cui Gimenez era stato accolto al momento dell'arrivo in Italia dal Feyenoord? Un acquisto portato a termine proprio agli sgoccioli del mercato invernale 2025, dopo il passaggio di Morata al Galatasaray.

Santi ha iniziato alla grande, con un assist in Coppa Italia contro la Roma e due goal nelle prime due partite di campionato contro Empoli e Verona. Ma poi è tornato nei ranghi, un po' come tutto il Milan versione 2024/25: quello della conquista della Supercoppa Italiana, ma anche dell'ottavo posto e della staffetta Fonseca-Conceiçao.

Il 2025/26 sembrava poter essere l'anno della riscossa per Gimenez, che però al momento del ritorno dalla Gold Cup si è trovato la porta chiusa: Allegri aveva già scelto di puntare sul 3-5-2 e sulla coppia mobile e leggera Leao-Pulisic in attacco. Con Santi seconda scelta.

La luce si è spenta completamente alla fine di ottobre, a Bergamo: lì Gimenez si è fatto male a una caviglia, dando il via a un calvario mai definitivamente concluso. L'assist per Saelemaekers nella partita-disastro contro il Cagliari non può bastare. E al Mondiale Santi non è stato che un comprimario.