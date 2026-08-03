Santiago Gimenez tra Porto e Lazio: da colpo a flop, cosa non ha funzionato nell'anno e mezzo al Milan

Santiago Gimenez non sfiderà l'Inter, mercoledì, nel primo derby della nuova stagione. E non sarà in campo neppure contro il Chelsea, sabato prossimo.
Il mercato, però, non c'entra. Di mezzo c'è l'infortunio alla caviglia che il centravanti messicano del Milan ha rimediato durante le battute finali del Mondiale disputato con la propria Nazionale, e che lo sta costringendo a lavorare da solo a Milanello.
Ma il mercato, a modo suo, è sempre in agguato. E potrebbe portare l'ex giocatore del Feyenoord lontano da Milano, un anno e mezzo dopo l'arrivo in Italia tra una serie di rulli di tamburi.
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