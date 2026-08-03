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Santiago Gimenez MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Santiago Gimenez tra Porto e Lazio: da colpo a flop, cosa non ha funzionato nell'anno e mezzo al Milan

Calciomercato
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S. Gimenez

Il messicano sbarcava a Milano durante il mercato invernale 2025 carico di aspettative, ma tra infortuni e basso rendimento non ha sfondato. E ora può ripartire altrove.

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Santiago Gimenez non sfiderà l'Inter, mercoledì, nel primo derby della nuova stagione. E non sarà in campo neppure contro il Chelsea, sabato prossimo.

Il mercato, però, non c'entra. Di mezzo c'è l'infortunio alla caviglia che il centravanti messicano del Milan ha rimediato durante le battute finali del Mondiale disputato con la propria Nazionale, e che lo sta costringendo a lavorare da solo a Milanello.

Ma il mercato, a modo suo, è sempre in agguato. E potrebbe portare l'ex giocatore del Feyenoord lontano da Milano, un anno e mezzo dopo l'arrivo in Italia tra una serie di rulli di tamburi.


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  • CONTATTI COL PORTO

    A farsi avanti è stato soprattutto il Porto, allenato da un italiano: quel Francesco Farioli capace di conquistare il campionato portoghese al primo colpo, dopo essere arrivato dall'Ajax.

    Il centravanti teoricamente titolare dei Dragoes è Samu Aghehowa, che però è da diversi mesi alle prese con un grave infortunio a un ginocchio: ha saltato tutta la seconda parte della scorsa stagione e non sta partecipando neppure al precampionato che porterà alla prossima.

    Ecco dunque che Gimenez è entrato nei piani dei lusitani, anche se al momento solo attraverso un prestito con diritto di riscatto. Il Milan si aspetta però che la formula cambi, inserendo un obbligo di riscatto: altrimenti, a meno di sorprese, non se ne farà nulla.

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  • C'È ANCHE LA LAZIO

    In Serie A, l'interesse della Lazio è abbastanza noto da tempo. Soprattutto perché anche l'ex Rino Gattuso ha bisogno urgente di un rinforzo nel proprio reparto offensivo.

    Petar Ratkov, arrivato dal Salisburgo durante il mercato di gennaio, ha segnato tre goal tra Avellino e Ascoli. Ma si tratta di amichevoli. I pochi mesi della scorsa stagione trascorsi con la maglia biancoceleste hanno evidenziato le sue difficoltà in Serie A e proposto dubbi anche in vista del 2026/27.

    Gimenez risponderebbe in maniera perfetta alle esigenze di Gattuso: l'ex ct vuole un attaccante che si inserisca nel tridente biancoceleste e che garantisca un buon rendimento realizzativo. Il che, almeno in teoria, è nelle corde del messicano.

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  • DALL'ENTUSIASMO AL FLOP

    Come dimenticare, ad esempio, l'entusiasmo con cui Gimenez era stato accolto al momento dell'arrivo in Italia dal Feyenoord? Un acquisto portato a termine proprio agli sgoccioli del mercato invernale 2025, dopo il passaggio di Morata al Galatasaray.

    Santi ha iniziato alla grande, con un assist in Coppa Italia contro la Roma e due goal nelle prime due partite di campionato contro Empoli e Verona. Ma poi è tornato nei ranghi, un po' come tutto il Milan versione 2024/25: quello della conquista della Supercoppa Italiana, ma anche dell'ottavo posto e della staffetta Fonseca-Conceiçao.

    Il 2025/26 sembrava poter essere l'anno della riscossa per Gimenez, che però al momento del ritorno dalla Gold Cup si è trovato la porta chiusa: Allegri aveva già scelto di puntare sul 3-5-2 e sulla coppia mobile e leggera Leao-Pulisic in attacco. Con Santi seconda scelta.

    La luce si è spenta completamente alla fine di ottobre, a Bergamo: lì Gimenez si è fatto male a una caviglia, dando il via a un calvario mai definitivamente concluso. L'assist per Saelemaekers nella partita-disastro contro il Cagliari non può bastare. E al Mondiale Santi non è stato che un comprimario.

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  • TERZA SCELTA

    E così, di fatto, oggi Gimenez non è più la prima scelta nell'attacco del Milan ma neppure: è scalato addirittura al rango di terza scelta.

    Il nuovo titolare è Gonçalo Ramos, che Amorim conosce bene e che inizialmente farà parte dell'undici titolare del connazionale, intenzionato a confermare il suo solito 3-4-2-1. Il suo vice dovrebbe essere Francesco Camarda, tornato dal Lecce per rimanere e già a segno due volte col Celtic. Senza dimenticare un altro baby come Andrej Kostic.

    Quale futuro, dunque, per Gimenez? Un anno e mezzo dopo, il matrimonio sembra già arrivato agli sgoccioli. Questione di feeling mancato, di basso rendimento, di infortuni. Ma serve la formula giusta per convincere il Milan, peraltro già vicino a scambiarlo con l'allora romanista Dovbyk un anno fa: un motivo c'era.

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