Santiago Castro nel mirino del Milan: la posizione del Bologna e la valutazione del cartellino

Nel gennaio del 2024 il Bologna è stato bravissimo ad arrivare prima di tutti su Santiago Castro, un ragazzo giovanissimo che stava iniziando a far parlare di sé in Argentina con il Vele Sarsfield.

Il club felsineo ha investito qualcosa come 15 milioni di euro per garantirsi il suo cartellino, consapevole che di lì a poco sarebbe stato chiamato a sostituire Joshua Zirkzee.

Un investimento importante, ma che ha dato i suoi frutti. Castro si è rivelato fin da subito pronto per il grande salto e, dopo aver segnato 10 reti complessive nella sua prima stagione vissuta per intero in rossoblù, in questa si è già spinto fino a quota 11, delle quali 7 in 27 presenze di campionato.

Un giocatore che dunque già conosce la Serie A, che ha mostrato di avere grandi qualità e che soprattutto ha ancora ampi margini di crescita.