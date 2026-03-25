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Leonardo Gualano

Santiago Castro nel mirino del Milan: la posizione del Bologna e la valutazione del cartellino

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Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Milan ha individuato in Santiago Castro del Bologna un potenziale obiettivo per la prossima estate.

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Prendere un attaccante che possa far fare il salto di qualità al reparto offensivo e magari rappresentare una certezza anche in ottica futura.

Potrebbe essere questa una delle priorità del Milan nella prossima sessione di calciomercato. Il club rossonero, già a gennaio, si è guardato attorno in questa ottica, con l'obiettivo di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri non solo il nuovo arrivato Fullkrug, ma anche un ulteriore elemento.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', tra i profili valutati c'è quello di Santiago Castro, giovanissima punta del Bologna che ha già fatto vedere di cosa è capace in Serie A.

  • Santiago Gimenez Milan Torino Serie AGetty

    IL FUTURO DI GIMENEZ DA SCRIVERE

    Molte delle strategie del Milan in sede di calciomercato dipenderanno da cosa riuscirà a dimostrare Santiago Gimenez negli ultimi mesi di questa stagione.

    Tornato in campo sabato scorso, in occasione della sfida di campionato contro il Torino, dopo uno stop di 144 giorni, dovrà sfruttare le prossime partite per guadagnarsi una conferma che ad oggi è tutt'altro che scontata.

    Se nei prossimi mesi non dovesse riuscire a convincere, il club rossonero potrebbe pensare concretamente di cederlo, per poi investire il ricavato su un altro numero 9.

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  • UN ELEMENTO GIOVANE E IN CRESCITA

    Nel gennaio del 2024 il Bologna è stato bravissimo ad arrivare prima di tutti su Santiago Castro, un ragazzo giovanissimo che stava iniziando a far parlare di sé in Argentina con il Vele Sarsfield.

    Il club felsineo ha investito qualcosa come 15 milioni di euro per garantirsi il suo cartellino, consapevole che di lì a poco sarebbe stato chiamato a sostituire Joshua Zirkzee.

    Un investimento importante, ma che ha dato i suoi frutti. Castro si è rivelato fin da subito pronto per il grande salto e, dopo aver segnato 10 reti complessive nella sua prima stagione vissuta per intero in rossoblù, in questa si è già spinto fino a quota 11, delle quali 7 in 27 presenze di campionato.

    Un giocatore che dunque già conosce la Serie A, che ha mostrato di avere grandi qualità e che soprattutto ha ancora ampi margini di crescita.

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  • LA VALUTAZIONE DEL BOLOGNA

    Arrivare al cartellino di Santiago Castro non sarà ovviamente semplicissimo.

    Il Bologna punta a trattenerlo per un'altra stagione almeno, con la prospettiva magari di fare cassa con l'eventuale cessione di Dallinga.

    All'ombra delle due Torri sanno che Castro può crescere ancora e che, di conseguenza, la sua valutazione è destinata a lievitare, ma a fronte della giusta offerta nessuna opzione verrebbe trascurata.

    Il Bologna valuta ad oggi il cartellino del ventunenne argentino non meno di 40 milioni di euro.

  • Orsolini Castro Verona Bologna Serie AGetty Images

    LA POSIZIONE DEL MILAN

    Santiago Castro avrebbe tutte le caratteristiche dell'attaccante che il Milan cerca ed è per questo che è entrato nei radar dei dirigenti rossoneri.

    Può agire sia con una punta al suo fianco, sia da perno centrale di un tridente; è un attaccante che aiuta tanto anche in fase di pressing e che può rappresentare un investimento tanto per il presente quanto per il futuro.

    Il Milan valuterà la situazione nelle prossime settimane e studierà a fondo tutti i profili sulla sua agenda, a partire proprio da Castro, che in questo momento potrebbe partire da una posizione di vantaggio rispetto a tutti.

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