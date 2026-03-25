Santiago Castro nel mirino del Milan: la posizione del Bologna e la valutazione del cartellino

Prendere un attaccante che possa far fare il salto di qualità al reparto offensivo e magari rappresentare una certezza anche in ottica futura.
Potrebbe essere questa una delle priorità del Milan nella prossima sessione di calciomercato. Il club rossonero, già a gennaio, si è guardato attorno in questa ottica, con l'obiettivo di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri non solo il nuovo arrivato Fullkrug, ma anche un ulteriore elemento.
Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', tra i profili valutati c'è quello di Santiago Castro, giovanissima punta del Bologna che ha già fatto vedere di cosa è capace in Serie A.