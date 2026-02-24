Sanremo 2026, co-conduttori e ospiti serata per serata: chi affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell'Ariston nelle cinque serate

Questa sera prende ufficialmente il via il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston.

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, sarà affiancato per tutte le cinque serate da Laura Pausini. La 76ª edizione della kermesse vedrà l’alternarsi sul palco di numerosi co-conduttori scelti personalmente, dopo il ritiro di Andrea Pucci, e un nutrito gruppo di ospiti musicali e televisivi distribuiti serata per serata.

Ma chi affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nel corso delle cinque serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo sul palco del Teatro Ariston?