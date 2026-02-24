Goal.com
Live
75th Sanremo Music Festival 2025 - Day 1Getty Images Entertainment
GOAL

Sanremo 2026, co-conduttori e ospiti serata per serata: chi affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell'Ariston nelle cinque serate

Dal 24 al 28 febbraio Carlo Conti e Laura Pausini guidano il Festival tra grandi ritorni, debutti e ospiti internazionali sul palco del Teatro Ariston.

Questa sera prende ufficialmente il via il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, sarà affiancato per tutte le cinque serate da Laura Pausini. La 76ª edizione della kermesse vedrà l’alternarsi sul palco di numerosi co-conduttori scelti personalmente, dopo il ritiro di Andrea Pucci, e un nutrito gruppo di ospiti musicali e televisivi distribuiti serata per serata.

Ma chi affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nel corso delle cinque serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo sul palco del Teatro Ariston?

  • LAURA PAUSINI CO-CONDUTTRICE FISSA

    La presenza di Laura Pausini come co-conduttrice fissa di Sanremo 2026 è stata annunciata il 12 gennaio durante il Tg1 delle 20, quando la cantante ha dichiarato di sentirsi “emozionata e felice”.

    La sua storia con il Festival parte dal 1993, anno in cui ha vinto tra le Nuove Proposte con il brano ‘La solitudine’, prima di tornare come ospite nel 2001, 2006, 2016, 2018, 2020, 2021 e 2022. 

  • PRIMA SERATA: CAN YAMAN

    Per martedì 24 febbraio, in occasione della prima serata, è stata già annunciata la presenza come co-conduttore dell’attore turco Can Yaman, volto amatissimo dal pubblico italiano e protagonista nel ruolo di Sandokan nella serie omonima. 

    La sua partecipazione rappresenta anche il ritorno televisivo dopo l’arresto in Turchia che aveva attirato l’attenzione dei media internazionali. 

    In apertura di Festival all’Ariston salirà inoltre Tiziano Ferro, che celebrerà i 25 anni di Xdono con un set speciale dedicato ai brani più importanti della sua carriera, presentando anche per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Sono un grande, mentre sul Suzuki Stage si esibirà Gaia e sulla nave Costa Toscana sarà protagonista Max Pezzali.

  • SECONDA SERATA: LILLO, PILAR FOGLIATI E ACHILLE LAURO

    Nella serata del 25 febbraio saliranno sul palco tre figure molto diverse tra loro: l’attrice Pilar Fogliati, al suo secondo approdo sanremese dopo la presentazione del film FolleMente l’anno precedente; il cantautore Achille Lauro, già protagonista tra i Big negli anni scorsi; e il comico Lillo, al debutto in solitaria dopo l’apparizione nel 2011 nella serata Cover con Greg e Max Pezzali.

     La scaletta prevede anche l’esibizione di Bresh a Piazza Colombo e ancora Max Pezzali dalla Costa Toscana.

  • TERZA SERATA: IRINA SHAYK E UBALDO PANTANI

    Per la serata di giovedì 26 febbraio, Conti ha annunciato la presenza della supermodella internazionale Irina Shayk, definendola “una delle donne più belle al mondo”. 

    Con lei salirà sul palco Ubaldo Pantani, che interpreterà Lapo Elkann, come confermato dal suo intervento a Che Tempo Che Fa. 

    La stessa serata vedrà sul palco dell’Ariston Eros Ramazzotti e Alicia Keys, mentre al Suzuki Stage si esibiranno i The Kolors, con Max Pezzali nuovamente impegnato dalla nave.

  • QUARTA SERATA: DUETTI E COVER

    Venerdì 27 febbraio sarà dedicato ai duetti e alle Cover, momento centrale della kermesse, con tutti gli artisti Big affiancati dagli ospiti scelti per le performance in gara. 

    Non sono ancora stati annunciati eventuali altri co-conduttori per questa serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini

    Tra gli ospiti confermati figurano Bianca Balti all’Ariston, Francesco Gabbani al Suzuki Stage e, ancora una volta, Max Pezzali sulla Costa Toscana.

  • LA FINALE: GIORGIA CARDINALETTI E NINO FRASSICA

    Per la serata conclusiva del 28 febbraio, Conti ha ufficializzato la presenza della giornalista Giorgia Cardinaletti come co-conduttrice. 

    Sul palco dovrebbe salire anche Nino Frassica, chiamato da Conti per introdurre gli appuntamenti successivi Sanremo Top, previsti per il 7 e 14 marzo su Rai 1. 

    La serata finale ospiterà inoltre Andrea Bocelli all’Ariston, i Pooh a Piazza Colombo e l’ultima apparizione di Max Pezzali dalla Costa Toscana.

