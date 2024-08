Che Sancho troverebbe la Juventus: un campione da ricostruire dopo le magie degli esordi

Probabile rinforzo bianconero, l'inglese ha perso il proprio lato impavido: la rottura con Ten Hag e lo United gli ha creato una barriera mentale.

"Quando oggi sono entrato nello spogliatoio, mi è sembrato di essere tornato a casa". Questo ha detto Jadon Sancho lo scorso 12 gennaio al sito ufficiale del Borussia Dortmund, che lo aveva appena ripreso in prestito dal Manchester United. E ancora: "Conosco il club all'interno e all'esterno, sono sempre stato molto legato ai tifosi e non ho mai perso i contatti con i dirigenti. Non vedo l'ora di rivedere i miei compagni di squadra, scendere in campo, giocare a calcio col sorriso, segnare e aiutare la squadra ad andare in Champions League".

A gennaio lo United ha accettato di rispedire Sancho al Signal Iduna Park fino alla fine della stagione, dopo la clamorosa rottura del giocatore con Erik ten Hag. Jadon aveva attaccato il manager olandese sui social dopo essere stato escluso da una sfida di Premier League contro l'Arsenal, ad agosto, venendo successivamente esiliato dalla rosa.

Invece di scusarsi con Ten Hag, Sancho ha spinto per andarsene e Dortmund sembrava il posto ideale per ritrovare il sorriso. Ma in cinque mesi sono arrivate solo 16 presenze e 3 goal in tutte le competizioni. L'inglese non è sembrato essere nemmeno lontanamente al livello di quando aveva lasciato il club per la prima volta, nel 2021, per andare allo United in cambio di 85 milioni di euro.

Sancho non è riuscito a dimostrare che Ten Hag si stava sbagliando, né ha fatto sì che i tifosi dei Red Devils desiderassero il suo ritorno. Anche se alla fine ha contribuito alla cavalcata del Borussia Dortmund fino alla finale di Champions League. La domanda è: il probabile futuro juventino ha ancora il fuoco dentro?