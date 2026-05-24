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Lelio Donato

Samuele Inacio convocato da Baldini in Nazionale maggiore? Il figlio di Pià verso la prima volta con l'Italia: non ha mai giocato in Under 21

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Silvio Baldini convocherà tantissimi giovani per le due amichevoli di giugno dell'Italia nonostante le proteste della Grecia, tra loro potrebbe esserci anche Samuele Inacio del Borussia Dortmund.

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Sarà un'Italia giovanissima e decisamente sperimentale quella che scenderà in campo a inizio giugno.

La nazionale azzurra, guidata dal CT ad interim Silvio Baldini in attesa dell'elezione del nuovo presidente federale, affronterà Grecia e Lussemburgo.

E lo farà di fatto senza i giocatori che hanno fallito la qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva, fatta eccezione per il capitano Donnarumma che guiderà un gruppo di giovanissimi.

Tra loro, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe esserci a sorpresa anche Samuele Inacio del Borussia Dortmund.

  • I POSSIBILI CONVOCATI DI BALDINI

    Ma quindi chi saranno i giocatori convocati da Silvio Baldini per la doppia amichevole dell'Italia a giugno?

    Di fatto il CT ad interim punterà sul gruppo della sua Under 21: Kayode, Bartesaghi, Ahanor, Ndour, Casadei e Koleosho faranno parte del gruppo.

    Baldini chiamerà anche Palestra, Pisilli e Pio Esposito oltre come detto al capitano Donnarumma che si è offerto di guidare questa Italia sperimentale con la fascia al braccio.

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  • LA PRIMA VOLTA DI SAMUELE INACIO?

    Secondo 'La Gazzetta dello Sport' però nell'elenco di Baldini potrebbe esserci anche qualche sorpresa.

    Il nome che spicca sarebbe quello di Samuele Inacio, figlio dell'ex attaccante Inacio Pià e che oggi gioca al Borussia Dortmund in Germania.

    Inacio non è mai stato convocato in Nazionale maggiore ma neppure in Under 21 anche se ha fatto tutta la trafila azzurra dall'Under 15 all'Under 19.


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  • IL PRIMO GOAL TRA I PROFESSIONISTI

    Samuele Inacio, che ha anche la nazionalità brasiliana, a solo 18 anni sta già trovando spazio nelle file del Borussia Dortmund.

    Dopo il debutto in Bundesliga a fine febbraio contro il Bayern Monaco, il giovane attaccante è sempre sceso in campo nelle ultime sei giornate di campionato.

    E alla terza da titolare, contro l'Eintracht, ha anche trovato il suo primo goal tra i professionisti segnando il momentaneo 3-1.

  • SOGNO AZZURRO

    Intervistato da 'Tuttosport' a margine del Golden Boy in cui Samuele è tra i candidati, Inacio Pià non ha nascosto il sogno del figlio di vestire la maglia dell'Italia.

    "Lui non sogna solo l'esordio con l'Italia. Sogna molto di più! Il suo sogno è conquistare il Mondiale con la maglia azzurra. Chissà fra 4 o 8 anni. Vive per questo. Lui purtroppo non ha mai visto giocare l’Italia in una fase finale di Coppa del Mondo. E siamo tutti molto tristi per questo. Lui si sente al 100% italiano. Italiano vero. E tra l’altro parla anche meglio l’inglese del portoghese...“Samu” pensa solo all’azzurro. Certo però che se col passare del tempo non venisse chiamato nella Nazionale maggiore, allora perché mai dire no ai “pentacampeões” del mondo?" ha dichiarato Pià.

    Mentre sulla possibile convocazione di Silvio Baldini già per le amichevoli di giugno ha sottolineato: "Le convocazioni per l'Europeo Under 19 non sono ancora state diramate. È un torneo che non fa parte del calendario FIFA quindi il Borussia potrebbe non concederli all’Under 19. Samuele fra l’altro ha appena rinnovato il contratto fino al 2029 e si atterrà scrupolosamente alle direttive dettate dal club. Se lo convocasse Baldini per la Nazionale maggiore? A quel punto il Borussia lo lascerebbe andare di sicuro. In tal caso non c’entrerebbe più il discorso FIFA. Perché il club lo considera a tutti gli effetti giocatore della prima squadra, da Bundesliga. Quindi non più da Nazionali giovanili, bensì da Nazionale A. Comunque ci rimettiamo a cosa deciderà il Dortmund"

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