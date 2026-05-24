Samuele Inacio convocato da Baldini in Nazionale maggiore? Il figlio di Pià verso la prima volta con l'Italia: non ha mai giocato in Under 21

Sarà un'Italia giovanissima e decisamente sperimentale quella che scenderà in campo a inizio giugno.
La nazionale azzurra, guidata dal CT ad interim Silvio Baldini in attesa dell'elezione del nuovo presidente federale, affronterà Grecia e Lussemburgo.
E lo farà di fatto senza i giocatori che hanno fallito la qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva, fatta eccezione per il capitano Donnarumma che guiderà un gruppo di giovanissimi.
Tra loro, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe esserci a sorpresa anche Samuele Inacio del Borussia Dortmund.