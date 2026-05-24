Samuele Inacio convocato da Baldini in Nazionale maggiore? Il figlio di Pià verso la prima volta con l'Italia: non ha mai giocato in Under 21

Intervistato da 'Tuttosport' a margine del Golden Boy in cui Samuele è tra i candidati, Inacio Pià non ha nascosto il sogno del figlio di vestire la maglia dell'Italia.

"Lui non sogna solo l'esordio con l'Italia. Sogna molto di più! Il suo sogno è conquistare il Mondiale con la maglia azzurra. Chissà fra 4 o 8 anni. Vive per questo. Lui purtroppo non ha mai visto giocare l’Italia in una fase finale di Coppa del Mondo. E siamo tutti molto tristi per questo. Lui si sente al 100% italiano. Italiano vero. E tra l’altro parla anche meglio l’inglese del portoghese...“Samu” pensa solo all’azzurro. Certo però che se col passare del tempo non venisse chiamato nella Nazionale maggiore, allora perché mai dire no ai “pentacampeões” del mondo?" ha dichiarato Pià.

Mentre sulla possibile convocazione di Silvio Baldini già per le amichevoli di giugno ha sottolineato: "Le convocazioni per l'Europeo Under 19 non sono ancora state diramate. È un torneo che non fa parte del calendario FIFA quindi il Borussia potrebbe non concederli all’Under 19. Samuele fra l’altro ha appena rinnovato il contratto fino al 2029 e si atterrà scrupolosamente alle direttive dettate dal club. Se lo convocasse Baldini per la Nazionale maggiore? A quel punto il Borussia lo lascerebbe andare di sicuro. In tal caso non c’entrerebbe più il discorso FIFA. Perché il club lo considera a tutti gli effetti giocatore della prima squadra, da Bundesliga. Quindi non più da Nazionali giovanili, bensì da Nazionale A. Comunque ci rimettiamo a cosa deciderà il Dortmund"