Sampdoria in Serie C, una stagione da incubo: retrocesse anche la Primavera e la squadra femminile

Stagione negativa a diversi livelli per la Sampdoria, rientrata a Bogliasco dopo lo 0-0 di Castellammare di Stabia: pullman scortato dalla Polizia.

Non è andata come speravano i tifosi della Sampdoria, nonostante il successo casalingo nello scontro diretto con la Salernitana nel turno precedente avesse aumentato i livelli di fiducia: blucerchiati retrocessi per la prima volta nella loro storia in Serie C.

Lo 0-0 sul campo della Juve Stabia all'ultima giornata della stagione regolare non è bastato per evitare il verdetto più nefasto: niente playout per i liguri, terzultimi e costretti a ripartire dal terzo livello del calcio italiano.

Una retrocessione che ha ovviamente scatenato la festa dei tifosi rivali del Genoa, oltre alla delusione del popolo doriano che sicuramente non si aspettava un epilogo del genere la scorsa estate.