Samardzic all'Atalanta non decolla: dall'errore contro l'Inter alle voci su Lazio e Fiorentina, l'addio a gennaio ora è possibile

No, l'avventura di Lazar Samardzic all'Atalanta proprio non decolla.
Il serbo era arrivato un anno e mezzo dall'Udinese con grandi aspettative ma finora ha mostrato solo a sprazzi le sue indubbie qualità tecniche.
Samardzic in realtà fatica a giocare con continuità e quando scende in campo, spesso negli spezzoni finali, non riesce ad incidere. Clamoroso in tal senso l'errore sotto porta compiuto domenica sera contro l'Inter.
Ecco perché non è escluso che già a gennaio Samardzic possa lasciare l'Atalanta per trovare più spazio altrove con due club italiani particolarmente interessati.