Samardzic all'Atalanta non decolla: dall'errore contro l'Inter alle voci su Lazio e Fiorentina, l'addio a gennaio ora è possibile

La sensazione, insomma, è che Palladino non veda troppo Samardzic.

L'ex Udinese infatti non è sceso in campo dal 1' neppure contro l'Inter quando, in assenza di Lookman attualmente impegnato in Coppa d'Africa, il tecnico gli ha preferito De Ketelaere e Pasalic alle spalle di Scamacca.

Palladino inoltre potrebbe cercare di rilanciare Daniel Maldini, suo pupillo già ai tempi del Monza. Cosa che finirebbe col ridurre ulteriormente gli spazi per Samardzic.

Ecco perché il serbo sta valutando la possibilità di un trasferimento a gennaio. E sullo sfondo ci sarebbero un paio di club italiani.