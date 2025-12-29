Pubblicità
Lazar Samardzic AtalantaGetty Images
Lelio Donato

Samardzic all'Atalanta non decolla: dall'errore contro l'Inter alle voci su Lazio e Fiorentina, l'addio a gennaio ora è possibile

L'ex Udinese non sta trovando molto spazio all'Atalanta con Palladino e contro l'Inter ha sprecato clamorosamente la palla del pareggio. Lazio e Fiorentina sondano il terreno per Samardzic a gennaio.

No, l'avventura di Lazar Samardzic all'Atalanta proprio non decolla.

Il serbo era arrivato un anno e mezzo dall'Udinese con grandi aspettative ma finora ha mostrato solo a sprazzi le sue indubbie qualità tecniche.

Samardzic in realtà fatica a giocare con continuità e quando scende in campo, spesso negli spezzoni finali, non riesce ad incidere. Clamoroso in tal senso l'errore sotto porta compiuto domenica sera contro l'Inter.

Ecco perché non è escluso che già a gennaio Samardzic possa lasciare l'Atalanta per trovare più spazio altrove con due club italiani particolarmente interessati.

  • IL TORMENTONE INTER E L'ARRIVO ALL'ATALANTA

    Nell'estate 2024 il serbo viene ufficializzato dall'Atalanta, che lo acquista dall'Udinese per 20 milioni di euro più cinque di bonus.

    Il serbo lascia così il Friuli dopo tre stagioni di ottimo livello in cui ha messo in mostra qualità tecniche sopra la media e un discreto feeling con la porta avversaria.

    Un anno prima peraltro Samardzic sembrava sul punto di vestire un altro nerazzurro, ovvero quello dell'Inter, tanto da volare a Milano per sottoporsi alle visite mediche.

    Poi però qualcosa non va per il verso giusto e il trasferimento salta con Marotta che non nasconderà un certo disappunto.

    "Nella trattativa con Samardzic è un po’ venuta a mancare la serietà e il rispetto dei ruoli. Oggi i giocatori ti dicono sì, domani ti dicono no perché sono guidati dagli agenti" le parole dell'attuale presidente nerazzurro.

  • COME STA ANDANDO SAMARDZIC ALL'ATALANTA

    Ma com'è andata finora l'avventura di Samardzic all'Atalanta?

    Nella sua prima stagione a Bergamo, sotto la guida di Gasperini, il serbo colleziona ben 43 presenze tra tutte le competizioni ma raramente gioca titolare.

    Samardzic mette insieme comunque cinque goal e fornisce quattro assist, mostrando solo in parte le qualità che lo avevano portato all'Atalanta.

    Quest'anno se possibile il serbo sta giocando anche meno, specie dopo l'arrivo di Palladino che gli ha concesso solo una manciata di minuti in campionato.

    Gli ultimi, peraltro, non particolarmente fortunati dato che Samardzic ha clamorosamente fallito l'occasione del possibile 1-1 contro l'Inter.

    Pochi i picchi, tra cui lo splendido goal che qualche settimana fa aveva permesso all'Atalanta di Juric di vincere allo scadere sul campo del Marsiglia.

  • SAMARDZIC LASCIA L'ATALANTA A GENNAIO?

    La sensazione, insomma, è che Palladino non veda troppo Samardzic.

    L'ex Udinese infatti non è sceso in campo dal 1' neppure contro l'Inter quando, in assenza di Lookman attualmente impegnato in Coppa d'Africa, il tecnico gli ha preferito De Ketelaere e Pasalic alle spalle di Scamacca.

    Palladino inoltre potrebbe cercare di rilanciare Daniel Maldini, suo pupillo già ai tempi del Monza. Cosa che finirebbe col ridurre ulteriormente gli spazi per Samardzic.

    Ecco perché il serbo sta valutando la possibilità di un trasferimento a gennaio. E sullo sfondo ci sarebbero un paio di club italiani.

  • LAZIO E FIORENTINA SU SAMARDZIC

    Sulle tracce di Lazar Samardzic, secondo quanto riporta Matteo Moretto, ci sarebbe soprattutto la Fiorentina.

    I viola cercano giocatori di qualità per tirarsi fuori dall'attuale posizione di classifica e avrebbero individuato nel serbo un profilo adatto al nuovo progetto tecnico.

    Samardzic peraltro piace moltissimo anche alla Lazio dove Sarri potrebbe impiegarlo come mezzala nel suo 4-3-3.

    Due opportunità che il giocatore valuterà con attenzione nelle prossime settimane insieme all'Atalanta in vista del prosieguo di stagione.

