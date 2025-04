Salvezza Serie A, quanti punti servono? Non chiamatela più quota 40, ne bastano molti meno

Non chiamatela più quota 40, per rimanere in Serie A le squadre hanno bisogno di un punteggio decisamente inferiore.

Da anni si dicute se la famosa 'quota 40', stabilmente nel tessuto calcistico della Serie A, ha ancora senso. Il numero era stato coniato dopo calcoli e anni in cui, giungendo a quaranta punti in classifica, la salvezza nella massima serie era garantita. Serve una tale quota per essere ancora al livello più alto del calcio? Molto meno.

Da Calciopoli in avanti, da quando il pallone italiano è stato scoinvolto da inchieste, penalizzazioni e retrocessioni, la Serie A non è più stata la stessa, il che ha portato tantissimi tifosi a chiedere il riducimento delle squadre, dalle venti attuali alle diciotto del passato. Con enorme sommossa popolare da parte dei fans di quelle squadre in continua lotta per la salvezza, alla fine il campionato non è cambiato, ancora con venti squadre al via e tre retrocesse nella Serie B successiva.

Indubbiamente ed oggettivamente, però, la quota salvezza del passato non è più così alta e per rimanere in Serie A occorre raggiungere un totale di punti decisamente più basso. La differenza tra le big assolute in lotta per la Champions e quelle per rimanere nella massima serie e è sempre più elevata, ma anche tra le tre retrocesse e le squadre tra il 13esimo e il17esimo posto, facilmente salve con una quota salvezza nettamente inferiore rispetto al pre-Calciopoli e al secondo decennio del nuovo millennio.