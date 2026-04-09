Salva Ferrer e la battaglia vinta contro il linfoma di Hodgkin: "Non volevo più uscire di casa, nel mio futuro ci sarà ancora il calcio"

"Mi vengono in mente le giornate passate sul divano senza avere neanche la forza di guardare la televisione, la testa confusa e annebbiata, il volto gonfio e il non volermi guardare allo specchio, la totale mancanza di equilibrio. E anche la sensazione di fastidio che mi davano l’acqua e la mia saliva. Per alleviarlo, bevevo spesso Coca-Cola".

"Il momento più duro? Il quarto mese. Ho avuto la crisi più profonda. Non volevo uscire di casa, ero disilluso. Non riuscivo a reagire. In quei giorni ho compreso chi durante quei trattamenti si lascia andare e non è più in grado di uscirne. Ti passa la voglia di vivere".