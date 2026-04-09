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Salva Ferrer SpeziaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Salva Ferrer e la battaglia vinta contro il linfoma di Hodgkin: "Non volevo più uscire di casa, nel mio futuro ci sarà ancora il calcio"

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L'ex giocatore dello Spezia ha annunciato l'addio al calcio giocato dopo aver sconfitto il tumore: "La decisione migliore che potessi prendere per me".

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Da ormai due mesi il calcio giocato non fa più parte della quotidianità di Salva Ferrer, ex calciatore dello Spezia che a inizio febbraio ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica.

Il classe 1998 spagnolo aveva deciso di ripartire dal Club Esportiu Europa, ma il dolore cronico all'anca lo ha costretto ad appendere gli scarpini al chiodo prima del previsto.

Il tutto dopo aver sconfitto il linfoma di Hodgkin, una forma tumorale che lo aveva colpito nel 2023: ai microfoni del 'Corriere della Sera', Salva Ferrer ha raccontato quei momenti difficili intercorsi tra la scoperta della malattia e la sua difficile accettazione a livello psicologico.

  • ADDIO AL CALCIO GIOCATO

    "Un po’ mi manca, ma è stata la decisione migliore che potessi prendere per me. Ho scelto di tutelare la mia salute".

    "Gli esami avevano riscontrati una forma tumorale. 'Ha il linfoma di Hodgkin, ma non è in stato avanzato'. Non riuscivo a parlare. Ero consapevole del fatto che la mia vita stesse cambiando per sempre. Nella mia testa c’era tanta confusione. Mi ripetevo una sola domanda: 'Perché a me'”.

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  • LA FASE PIÙ DURA DELLA MALATTIA

    "Mi vengono in mente le giornate passate sul divano senza avere neanche la forza di guardare la televisione, la testa confusa e annebbiata, il volto gonfio e il non volermi guardare allo specchio, la totale mancanza di equilibrio. E anche la sensazione di fastidio che mi davano l’acqua e la mia saliva. Per alleviarlo, bevevo spesso Coca-Cola".

    "Il momento più duro? Il quarto mese. Ho avuto la crisi più profonda. Non volevo uscire di casa, ero disilluso. Non riuscivo a reagire. In quei giorni ho compreso chi durante quei trattamenti si lascia andare e non è più in grado di uscirne. Ti passa la voglia di vivere".

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  • LA GUARIGIONE

    "Può sembrare strano, ma non ho provato felicità. È una malattia diversa dalle altre. Quando arrivi alla fine, ti trovi nel momento di maggior debolezza e stanchezza. Sei completamente svuotato e debilitato. Devi smaltire gli effetti della chemio e ricostruirti da capo".

  • I DOLORI E LA DECISIONE DI DIRE BASTA

    "Sensazioni contrastanti. Da una parte ero contento di ritrovare il mio amico pallone, dall’altra ho dovuto convivere con la crescente consapevolezza che nulla sarebbe stato più come prima. Speravo di poter tornare al mio livello, ma non ce l’ho fatta. Ero accompagnato da dolori che mai avevo provato. Incessanti e quotidiani. Dovevo prendere medicinali per resistere. Ogni giorno mi chiedevo se dovessi smettere".

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  • ANCORA IL CALCIO NEL FUTURO

    "Il calcio ci sarà ancora. Se lo sento vicino, sto meglio. Sono nel mezzo di un processo di maturazione e accettazione di tutto quello che ho passato. E posso dire di avercela fatta. Ho mantenuto la promessa: se mi riguardo indietro provo orgoglio. Orgoglio per come ho affrontato la malattia e per essere stato capace di ascoltarmi e rispettarmi".

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