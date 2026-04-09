Salva Ferrer e la battaglia vinta contro il linfoma di Hodgkin: "Non volevo più uscire di casa, nel mio futuro ci sarà ancora il calcio"

Da ormai due mesi il calcio giocato non fa più parte della quotidianità di Salva Ferrer, ex calciatore dello Spezia che a inizio febbraio ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica.
Il classe 1998 spagnolo aveva deciso di ripartire dal Club Esportiu Europa, ma il dolore cronico all'anca lo ha costretto ad appendere gli scarpini al chiodo prima del previsto.
Il tutto dopo aver sconfitto il linfoma di Hodgkin, una forma tumorale che lo aveva colpito nel 2023: ai microfoni del 'Corriere della Sera', Salva Ferrer ha raccontato quei momenti difficili intercorsi tra la scoperta della malattia e la sua difficile accettazione a livello psicologico.