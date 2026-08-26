Rischia di tramontare il passaggio alla Roma del difensore olandese Jayden Oosterwolde, in arrivo dal Fenerbahce. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le visite mediche alle quali è stato sottoposto il classe 2001 nella giornata di ieri hanno sollevato qualche dubbio nella società giallorossa. In considerazione del recente storico di infortuni del ragazzo, si è deciso di procedere allo svolgimento di nuovi esami nelle prossime ore.
Salta Oosterwolde alla Roma dopo le visite? Cosa sta succedendo, possibile nuova trattativa col Fenerbahce
AFFARE IN STALLO
Oosterwolde era sbarcato ieri all'aeroporto di Ciampino in tarda mattinata e si era immediatamente recato nella clinica di fiducia della Roma per effettuare il tradizionale iter delle visite che avrebbe poi portato alla firma del contratto e all'annuncio ufficiale. Ma qualcosa non ha pienamente convinto lo staff sanitario del club e l'operazione, che era stata già definita in ogni dettaglio col Fenerbahce, è momentaneamente in stallo.
NUOVA TRATTATIVA?
Roma e Fenerbahce avevano pattuito la formula del prestito con diritto di riscatto, che avrebbe potuto convertirsi in obbligo a 15 milioni di euro nel caso in cui Oosterwolde avesse collezionato un certo numero di presenze. Alcune indiscrezioni riferiscono che, a margine dei dubbi sollevati dall'esito dei primi riscontri clinici effettuati sul calciatore olandese, potrebbe esserci il tentativo del club giallorosso di rinegoziare le condizioni del trasferimento.
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