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Oosterwolde FenerbahceGetty Images
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Salta Oosterwolde alla Roma dopo le visite? Cosa sta succedendo, possibile nuova trattativa col Fenerbahce

Calciomercato
Roma
Fenerbahce
J. Oosterwolde

Oosterwolde ha uno storico di infortuni che potrebbe portare anche a cambiare le condizioni dell'affare con il Fenerbahce.

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Rischia di tramontare il passaggio alla Roma del difensore olandese Jayden Oosterwolde, in arrivo dal Fenerbahce. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le visite mediche alle quali è stato sottoposto il classe 2001 nella giornata di ieri hanno sollevato qualche dubbio nella società giallorossa. In considerazione del recente storico di infortuni del ragazzo, si è deciso di procedere allo svolgimento di nuovi esami nelle prossime ore.

  • AFFARE IN STALLO

    Oosterwolde era sbarcato ieri all'aeroporto di Ciampino in tarda mattinata e si era immediatamente recato nella clinica di fiducia della Roma per effettuare il tradizionale iter delle visite che avrebbe poi portato alla firma del contratto e all'annuncio ufficiale. Ma qualcosa non ha pienamente convinto lo staff sanitario del club e l'operazione, che era stata già definita in ogni dettaglio col Fenerbahce, è momentaneamente in stallo.

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  • NUOVA TRATTATIVA?

    Roma e Fenerbahce avevano pattuito la formula del prestito con diritto di riscatto, che avrebbe potuto convertirsi in obbligo a 15 milioni di euro nel caso in cui Oosterwolde avesse collezionato un certo numero di presenze. Alcune indiscrezioni riferiscono che, a margine dei dubbi sollevati dall'esito dei primi riscontri clinici effettuati sul calciatore olandese, potrebbe esserci il tentativo del club giallorosso di rinegoziare le condizioni del trasferimento.

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