Salta Oosterwolde alla Roma dopo le visite? Cosa sta succedendo, possibile nuova trattativa col Fenerbahce

Oosterwolde era sbarcato ieri all'aeroporto di Ciampino in tarda mattinata e si era immediatamente recato nella clinica di fiducia della Roma per effettuare il tradizionale iter delle visite che avrebbe poi portato alla firma del contratto e all'annuncio ufficiale. Ma qualcosa non ha pienamente convinto lo staff sanitario del club e l'operazione, che era stata già definita in ogni dettaglio col Fenerbahce, è momentaneamente in stallo.