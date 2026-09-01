Salta la cessione di Fofana al Lione: i motivi e cosa può succedere, il centrocampista resta al Milan fino a gennaio?

Youssouf Fofana resta al Milan. Almeno per ora.

Quando sembrava ormai tutto fatto per il suo ritorno in Ligue 1, più precisamente al Lione, il trasferimento è clamorosamente saltato.

L'accordo tra i club era stato raggiunto e il giocatore aveva dato apertura al trasferimento. Poi l'improvviso stop.

Ma perché Fofana non è andato al Lione? E cosa può succedere ora? Il centrocampista resta al Milan fino a gennaio?