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US Cremonese v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Salta la cessione di Fofana al Lione: i motivi e cosa può succedere, il centrocampista resta al Milan fino a gennaio?

Calciomercato
Milan

Il centrocampista sembrava ad un passo dal Lione di Paulo Fonseca ma l'affare è clamorosamente saltato negli ultimi minuti di mercato. Fofana resta comunque in uscita dal Milan e potrebbe finire in altri campionati.

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Youssouf Fofana resta al Milan. Almeno per ora.

Quando sembrava ormai tutto fatto per il suo ritorno in Ligue 1, più precisamente al Lione, il trasferimento è clamorosamente saltato.

L'accordo tra i club era stato raggiunto e il giocatore aveva dato apertura al trasferimento. Poi l'improvviso stop.

Ma perché Fofana non è andato al Lione? E cosa può succedere ora? Il centrocampista resta al Milan fino a gennaio?

  • FOFANA AL LIONE SALTA: IL MOTIVO

    A bloccare l'affare sono stati i paletti economici che deve rispettare il Lione, club da tempo alle prese con problemi finanziari.

    Per acquistare Fofana dal Milan era necessario che i francese cedessero l'altro Fofana, Malick, prima della chiusura del mercato.

    L'operazione però non è andata in porto nei tempi stabiliti, bloccando di fatto l'acquisto del centrocampista rossonero.

    L'organo di controllo finanziario francese infatti non avrebbe dato il via libera all'acquisto di Fofana dal Milan.

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  • FOFANA RESTA AL MILAN FINO A GENNAIO?

    Dopo la mancata cessione al Lione non è comunque detto che Youssouf Fofana resti al Milan fino a gennaio.

    Il centrocampista è fuori dal progetto di Ruben Amorim, dunque non verrà in ogni caso reintegrato nella rosa.

    Da qui la necessità per entrambe le parti di trovare una soluzione che potrebbe essere rappresentata dal Besiktas.

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  • LA PISTA TURCA

    A differenza di Italia e Francia, il calciomercato in Turchia è ancora aperto.

    Il Besiktas aveva già fatto più di un sondaggio per Fofana nelle scorse settimane ma il giocatore ha preferito dare priorità al Lione.

    Ora che il trasferimento è saltato però la squadra allenata da Vincenzo Italiano potrebbe tornare alla carica.

    Le trattative in Turchia chiudono il 4 settembre, dunque fino a quella data c'è tempo per convincere Fofana ad accettare l'offerta del Besiktas.

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  • GLI ALTRI ESUBERI DEL MILAN

    Il Milan dunque, per il momento, non è riuscito a piazzare tutti gli esuberi.

    Oltre a Fofana infatti i rossoneri non hanno trovato una sistemazione neppure a Tomori, che però è stato a sorpresa reintegrato in rosa a differenza del centrocampista.

    Santiago Gimenez invece si è accasato al Porto, mentre Nkunku è tornato al Lipsia. Resta ancora al Milan infine Bondo che, come Fofana, potrebbe finire in Turchia nei prossimi giorni.

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