Salta Gimenez al Porto: il Milan dovrà trovare una nuova soluzione negli ultimi giorni di mercato

Il rifiuto rossonero ha così raffreddato, almeno per il momento, la pista Porto. O Jogoriferisce che il club portoghese ha interrotto le trattative e che, nella giornata di mercoledì, non si sono registrati sviluppi sul fronte dell’attaccante messicano. La dirigenza guidata da André Villas-Boas avrebbe quindi già iniziato a sondare alternative sul mercato, con l’obiettivo di consegnare quanto prima a Francesco Farioli un nuovo centravanti.