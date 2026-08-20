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Santiago Gimenez MilanGetty Images
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Salta Gimenez al Porto: il Milan dovrà trovare una nuova soluzione negli ultimi giorni di mercato

Calciomercato
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S. Gimenez

Dal Portogallo arriva la notizia di una brusca frenata nella trattativa per la cessione dell'attaccante messicano: troppa distanza su cifre e formula.

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Al Porto, il dossier Santiago Giménez è al momento in stand-by. L’attaccante messicano ha recuperato dall’infortunio rimediato ai Mondiali ed è ora in attesa che venga definito il proprio futuro. Il Milan ha respinto la prima proposta del Porto, intenzionato a rilevare il giocatore in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi individuali.

La proposta non ha convinto il club rossonero, che la considera insufficiente. La società italiana punta infatti a un prestito oneroso, accompagnato da un’opzione per l’acquisto definitivo compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una formula pensata per contenere il più possibile la perdita economica derivante dalla cessione di Giménez, acquistato dal Feyenoord per circa 32 milioni di euro.

  • TRATTATIVA INTERROTTA

    Il rifiuto rossonero ha così raffreddato, almeno per il momento, la pista Porto. O Jogoriferisce che il club portoghese ha interrotto le trattative e che, nella giornata di mercoledì, non si sono registrati sviluppi sul fronte dell’attaccante messicano. La dirigenza guidata da André Villas-Boas avrebbe quindi già iniziato a sondare alternative sul mercato, con l’obiettivo di consegnare quanto prima a Francesco Farioli un nuovo centravanti.

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