Salta Gimenez al Porto: il Milan dovrà trovare una nuova soluzione negli ultimi giorni di mercato

Al Porto, il dossier Santiago Giménez è al momento in stand-by. L’attaccante messicano ha recuperato dall’infortunio rimediato ai Mondiali ed è ora in attesa che venga definito il proprio futuro. Il Milan ha respinto la prima proposta del Porto, intenzionato a rilevare il giocatore in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi individuali.
La proposta non ha convinto il club rossonero, che la considera insufficiente. La società italiana punta infatti a un prestito oneroso, accompagnato da un’opzione per l’acquisto definitivo compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una formula pensata per contenere il più possibile la perdita economica derivante dalla cessione di Giménez, acquistato dal Feyenoord per circa 32 milioni di euro.