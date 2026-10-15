Salisburgo-Milan 0-4, pagelle e tabellino: Cisse nella storia, Hutchinson imprendibile, Bartesaghi e Jashari in grande spolvero, Ramos ritrova il goal, Camarda non punge

Brillante, autoritario, convincente: il Milan mostra la sua miglior versione sul campo del Salisburgo, trovando la sua prima vittoria stagionale in Europa League, nel segno di Alpha Cisse, autore di una tripletta che è già storia. La squadra di Amorim domina sin dalle prime battute e si sbarazza degli austriaci con un netto 4-0, ritrovando anche i goal di Gonçalo Ramos.

L'approccio del Milan alla partita è perentorio e al quarto d'ora i rossoneri sono già in vantaggio: Hutchinson da destra scodella per Cisse, che di testa anticipa Morgalla e firma il suo primo goal nelle coppe europee. Il Diavolo è in controllo, il Salisburgo non riesce praticamente mai a tessere la sua tela in possesso e alla mezzora si fa infilare di nuovo sul lato destro: Rabiot pesca Bartesaghi, che di prima mette al centro ancora per Cisse, che di sinistro gira in porta firmando il 2-0.

È una notte magica per Alpha, che ad inizio ripresa completa la sua tripletta perfetta facendosi trovare ancora pronto sotto porta su suggerimento di Rabiot, stavolta con il destro: il talento rossonero diventa così il più giovane italiano della storia a segnare un hattrick nelle coppe europee.

Ma le belle notizie per il Milan non sono finite, perchè al 72' il neoentrato Gonçalo Ramos approfitta di una disattenzione della difesa del Salisburgo per firmare il definitivo 4-0, ritrovando il goal che gli mancava in rossonero da fine agosto.

L'unico neo della serata è il rosso rimediato all'82' da Terracciano, nel tentativo di fermare un contropiede di Schmid.



