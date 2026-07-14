Saliba si fa male nel primo tempo di Francia-Spagna: Deschamps perde il suo miglior difensore per infortunio

Il difensore dell'Arsenal a un certo punto si è accasciato sul terreno di gioco dolorante, chiedendo subito il cambio.

"My back is gone", "La mia schiena è andata", ha ripetuto due volte Saliba mentre lasciava il campo.

Un problema, alla schiena appunto, che non gli ha permesso di continuare. Al suo posto Deschamps ha mandato in campo Lacroix e non Konate.