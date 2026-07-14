Saliba si fa male nel primo tempo di Francia-Spagna: Deschamps perde il suo miglior difensore per infortunio

La partita di William Saliba contro la Spagna è durata 30 minuti.
Il centrale difensivo della Francia, nonché leader assoluto della retroguardia di Deschamps, ha visto finire prematuramente la semifinale Mondiale.
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La partita di William Saliba contro la Spagna è durata 30 minuti.
Il centrale difensivo della Francia, nonché leader assoluto della retroguardia di Deschamps, ha visto finire prematuramente la semifinale Mondiale.
Il difensore dell'Arsenal a un certo punto si è accasciato sul terreno di gioco dolorante, chiedendo subito il cambio.
"My back is gone", "La mia schiena è andata", ha ripetuto due volte Saliba mentre lasciava il campo.
Un problema, alla schiena appunto, che non gli ha permesso di continuare. Al suo posto Deschamps ha mandato in campo Lacroix e non Konate.
Una perdita gravissima, dopo appena mezz'ora, per la Francia, che rinuncia così al suo miglior difensore.
Sin qui Saliba aveva giocato tutti i minuti delle partite dei Bleus in questi Mondiali, fatta eccezione per la gara contro la Norvegia, in occasione della quale è rimasto in panchina.
Quest'anno è stato uno dei grandi protagonisti della super stagione dell'Arsenal, consacrandosi come uno dei migliori centrali difensivi al mondo.
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