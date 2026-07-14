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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Saliba si fa male nel primo tempo di Francia-Spagna: Deschamps perde il suo miglior difensore per infortunio

Coppa del Mondo
Francia vs Spagna
Francia
Spagna

La Francia deve fare a meno di Saliba contro la Spagna già dopo neppure mezz'ora: una perdita pesantissima per Deschamps, che resta senza il suo leader difensivo.

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La partita di William Saliba contro la Spagna è durata 30 minuti.

Il centrale difensivo della Francia, nonché leader assoluto della retroguardia di Deschamps, ha visto finire prematuramente la semifinale Mondiale.

  • INFORTUNIO SALIBA: COSA SI E' FATTO

    Il difensore dell'Arsenal a un certo punto si è accasciato sul terreno di gioco dolorante, chiedendo subito il cambio.

    "My back is gone", "La mia schiena è andata", ha ripetuto due volte Saliba mentre lasciava il campo.

    Un problema, alla schiena appunto, che non gli ha permesso di continuare. Al suo posto Deschamps ha mandato in campo Lacroix e non Konate.

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  • IL MIGLIOR DIFENSORE DELLA FRANCIA

    Una perdita gravissima, dopo appena mezz'ora, per la Francia, che rinuncia così al suo miglior difensore.

    Sin qui Saliba aveva giocato tutti i minuti delle partite dei Bleus in questi Mondiali, fatta eccezione per la gara contro la Norvegia, in occasione della quale è rimasto in panchina.

    Quest'anno è stato uno dei grandi protagonisti della super stagione dell'Arsenal, consacrandosi come uno dei migliori centrali difensivi al mondo.

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