Salernitana-Sampdoria probabili formazioni: chi gioca titolare il ritorno dei playout e le ultime su Verde, Simy, Cragno e Ioannou

Salernitana vs Sampdoria

All'Arechi il ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria, si decide la retrocessione: le ultime sulle formazioni.

Finalmente ci siamo, dopo il caso Brescia e il rinvio causa intossicazione alimentare, si gioca il ritorno dei playout di Serie B.

Stasera, allo stadio 'Arechi', scendono in campo Salernitana e Sampdoria per evitare la retrocessione: si parte dal 2-0 per i blucerchiati maturato nella gara d'andata.

La formazione campana dunque deve vincere con almeno due goal di scarto con qualsiasi risultato. In quel caso, infatti, a salvarsi sarebbe la Salernitana grazie al miglior piazzamento in classifica.

Ma chi gioca Salernitana-Sampdoria? Le ultime sulle formazioni del ritorno dei playout di Serie B.