Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Andrea Ajello

Salah lascia il Liverpool, l'egiziano ha annunciato l'addio: "Purtroppo è arrivato il giorno"

Premier League
Liverpool
M. Salah

Tra Mohamed Salah e il Liverpool è finita, dopo nove anni l'attaccante lascerà il club: "Abbiamo combattuto insieme nel momento più importante della nostra vita. Voglio ringraziare tutti".

Pubblicità

Dopo mesi di incertezza e domande adesso è arrivato l'annuncio direttamente da parte del giocatore.  Le strade tra Mohamed Salah e il Liverpool si separeranno al termine di questa stagione.


Una notizia che ovviamente fa molto rumore vista l'importanza del giocatore che con i Reds ha scritto pagine importanti di storia vincendo tutto quello che poteva vincere in questi anni.


Nove anni insieme che Salah ha racchiuso con un video e un messaggio verso i tifosi dei Reds.


  • ADDIO ANTICIPATO

    Non si può definire un addio a sorpresa quello tra Salah e il Liverpool visto che da mesi si discuteva del suo futuro senza che ci fossero certezze sulla permanenza nel club.

    L'egiziano è in scadenza di contratto con i Reds a giugno 2027 e quindi avrebbe avuto un'altra stagione con il Liverpool ma non arriverà alla fine dell'accordo. Le parti hanno trovato l'intesa per salutarsi anticipatamente già al termine di questa stagione.

    • Pubblicità

  • L'ANNUNCIO DI SALAH

    "Ciao a tutti. Purtroppo, è arrivato il giorno. Questa è la prima parte del mio addio: lascerò il Liverpool alla fine della stagione",ha annunciato l'egiziano sui social.


    "Volevo iniziare dicendo che non avrei mai immaginato quanto profondamente questo club, questa città, queste persone sarebbero diventate parte della mia vita. Il Liverpool non è solo una squadra di calcio. È una passione. È una storia. È uno spirito. Non riesco a spiegarlo a parole a chi non fa parte di questo club."


    "Abbiamo festeggiato tante vittorie. Abbiamo vinto i trofei più importanti. E abbiamo combattuto insieme nel momento più importante della nostra vita. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo club durante la mia permanenza qui, in particolare i compagni di squadra, passati e presenti. E ai tifosi: non ho parole sufficienti. Il supporto che mi avete dimostrato nel momento più bello della mia carriera e il fatto che mi siate stati vicini nei momenti più difficili. È qualcosa che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL VIDEO DELL'ADDIO



  • PERCHÈ SALAH LASCIA IL LIVERPOOL

    Dopo nove anni si chiude la storia di Salah con il Liverpool; una storia entusiasmante fatta di grandi successi e che ha portato entrambi le parti a salire sul tetto del mondo.


    Le ultime pagine però non sono state così felici; soprattutto per via del complicato rapporto tra l'egiziano e l'allenatore, Arne Slot, con la polemica aperta pubblicamente dal giocatore nei mesi scorsi per il poco minutaggio che stava avendo.


    Salah ha quindi capito che il suo ciclo al Liverpool fosse ormai arrivato ai titoli di coda e ha deciso così di andarsene al termine della stagione. Lo stesso club inglese guarderà avanti salutando il 33enne dopo i tanti successi ottenuti insieme.

  • Pubblicità
    Pubblicità
FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV