Salah lascia il Liverpool alla fine della stagione: "Saranno i miei ultimi sei mesi qui"

L'egiziano rivela lo stallo nelle trattative sul rinnovo: "Non ci sono stati progressi, siamo lontani". La separazione sembra ormai inevitabile.

Lo spazio per un ripensamento, nonostante alla fine della stagione manchino ancora diversi mesi, sembra non esserci più: Mohamed Salah lascerà il Liverpool una volta che il proprio contratto sarà andato a scadenza.

Lo ha confermato l'ex esterno di Fiorentina e Roma in un'intervista a Sky Sports, ribadendo quel che era emerso già negli ultimi mesi: non ci sono stati progressi che possano far pensare a un rinnovo del vincolo con i Reds, che terminerà il prossimo 30 giugno.

Salah, dunque, diventerà un lussuosissimo parametro zero al termine dell'annata calcistica. E potrà accasarsi dove vorrà senza che il suo prossimo club spenda un solo euro per il suo cartellino.