I Reds sono ormai avviati verso il ventesimo trionfo in Premier League. Ma dopo l'eliminazione col PSG i problemi da risolvere non mancano.

La partita contro il PSG non poteva andare peggio per il Liverpool. Tanto per cominciare i Reds hanno perso, e in modo devastante, uscendo ai rigori dopo 120 minuti estenuanti che ha inflitto tanto dolore fisico quanto psicologico alla squadra di Arne Slot.

Una delle principali conseguenze è che un'armata che lo scorso fine settimana era in testa alla Premier League con 15 punti di vantaggio sull'Arsenal, ora affronterà la finale della Carabao Cup in programma domenica contro il Newcastle con il morale a terra.

Per carità: il Liverpool è famoso per la propria resilienza. Senza contare che una trasferta a Wembley rappresenta ovviamente una splendida opportunità per riprendersi immediatamente, soprattutto all'interno della marcia verso il ventesimo titolo inglese.

In ogni caso, è innegabile come i campioni in carica siano improvvisamente avvolti dall'incertezza dopo un'eliminazione europea devastante. Un'uscita di scena che potrebbe avere gravi ripercussioni per il club e per molti dei suoi giocatori.