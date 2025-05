Salah a caccia dei record dopo aver vinto la Premier League: per la leggenda del Liverpool è la miglior di sempre

Chelsea vs Liverpool

L'egiziano ex Fiorentina e Roma ha già totalizzato 28 goal e 18 assist in questa stagione: dopo aver vinto la Premier, ora punta ai recordi personali.

Sollevare trofei di squadra è ciò che motiva Mohamed Salah. Altrimenti non avrebbe firmato un nuovo contratto con il Liverpool. Avrebbe potuto guadagnare di più in Arabia Saudita, ma i Reds hanno offerto la possibilità di entrare nell'Olimpo.

L'egiziano lo ha ribadito dopo la vittoria del 20° titolo della storia lo scorso fine settimana: "Tutte le squadre vincono partite, ma alla fine c'è un solo campione: è lui che ricorda la storia".

Tuttavia, Salah è chiaramente e giustamente orgoglioso del ruolo fondamentale che ha recitato nel successo della sua squadra. Tra le scene di festa sfrenata ad Anfield dopo la vittoria per 5-1 di domenica contro gli Spurs, l'egiziano ha persino rivelato di aver suggerito ad Arne Slot prima dell'inizio della stagione di ridurgli i compiti difensivi per consentirgli di aumentare il suo rendimento offensivo.

"Sono contento di averlo fatto", ha detto Salah a Sky Sports. "Il manager mi ha ascoltato e ora potete vedere i numeri".

In effetti, i 28 goal e 18 assist realizzati in questa stagione dimostrano che, a 32 anni, Salah sta giocando probabilmente il suo miglior calcio. Negli ultimi nove mesi ha battuto una serie di record e, avendo appena prolungato il suo contratto con il Liverpool fino al 2027, potrebbe facilmente finire per batterne molti altri...