Safi ha perso le elezioni presidenziali del Fenerbahce: saltano gli acquisti di Calhanoglu e Greenwood

Arrivano importanti novità dalla Turchia e dal Fenerbahce, che indirettamente riguardano anche il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ed un obiettivo di mercato della Roma, Mason Greenwood. Secondo i risultati non ufficiali diffusi nel corso dello spoglio, a imporsi è stato ancora una volta Aziz Yıldırım, figura storica del club, che torna così alla guida della società dopo otto anni.





"Dai dati che stiamo osservando, stiamo perdendo. È giusto fare questa dichiarazione. Il voto della comunità di Fenerbahçe è sacro. La comunità ha scelto così", ha dichiarato Safi.



