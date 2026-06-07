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Calhanoglu InterGetty
Redazione Goal

Safi ha perso le elezioni presidenziali del Fenerbahce: saltano gli acquisti di Calhanoglu e Greenwood

Inter
Fenerbahce
Calciomercato

Arrivano importanti novità dalla Turchia e dal Fenerbahce, che indirettamente riguardano anche il centrocampista dell'Inter e l'obiettivo della Roma.

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Arrivano importanti novità dalla Turchia e dal Fenerbahce, che indirettamente riguardano anche il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ed un obiettivo di mercato della Roma, Mason Greenwood. Secondo i risultati non ufficiali diffusi nel corso dello spoglio, a imporsi è stato ancora una volta Aziz Yıldırım, figura storica del club, che torna così alla guida della società dopo otto anni.


"Dai dati che stiamo osservando, stiamo perdendo. È giusto fare questa dichiarazione. Il voto della comunità di Fenerbahçe è sacro. La comunità ha scelto così", ha dichiarato Safi.


  • NIENTE CALHANOGLU

    Come riportato da Fabrizio Romano, il candidato Hakan Safi ha perso le elezioni presidenziali nel club turco di Istanbul: l’operazione Hakan Çalhanoglu, che era stato promesso come acquisto dall'Inter, non si farà. Il turco resta in nerazzurro, come confermato anche da Marotta e Ausilio.

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  • LA CONFERMA ALLE PAROLE DI AUSILIO E MAROTTA

    Al contempo un altro giocatore che non arriverà al club turco è Mason Greenwood, puntato dalla Roma sul mercato. Per quanto riguarda Calhanoglu arriva dunque una conferma importante sul fatto che non arriveranno sorprese dalla Turchia, dopo che già il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, aveva confermato l'intento di volerlo trattenere. Safi aveva promesso che, in caso di vittoria delle elezioni, avrebbe portato al Fenerbahce Calhanoglu, così come aveva fatto per Greenwood.

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  • LE PAROLE DI AUSILIO

    "Le voci sul Fenerbahce? Spero portino bene come l'anno scorso. Se per ogni telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale. Spero gli sia rimasto qualcosa, ha comprato tutti i giocatori del mondo. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere. Non credo che quelle dichiarazioni abbiano un significato e un prosieguo".



  • LE PAROLE DELL'AGENTE DI CALHANOGLU

    "Negi ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona. Abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, uno in particolare. Se vincerà le elezioni di questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base riguardo al mio giocatore più importante".


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