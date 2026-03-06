Saelemaekers verso Milan-Inter: "Sono entrato in modalità derby, Calhanoglu mi ha aiutato tanto, Allegri è unico"

"Giocatore più forte con cui ho giocato? Direi Hazard, per me era un esempio da bambino, la cosa che mi ha stupito fuori dal campo è l'umiltà, mi ha ricordato un po' quando è arrivato Modric".

Sul centrocampista croato, Saelemaekers ha aggiunto: "L'umiltà che hanno avendo vinto tutto, lui a Milanello qualsiasi persona la saluta, non si mette sopra, che sia il magazziniere, il cuoco, ci sono giocatori che queste cose qui non ce l'hanno. Vedere questo in un campione così è pazzesco".