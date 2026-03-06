Saelemaekers verso Milan-Inter: "Sono entrato in modalità derby, Calhanoglu mi ha aiutato tanto, Allegri è unico"

A pochi giorni dal derby, Alexis Saelemaekers si è raccontato in un'intervista rilasciata a DAZN, parlando anche dell'extra campo e della passione per la chitarra: "Se faccio goal contro l'Inter la cambio, mi compro una elettrica".
L'esterno del Milan ha svelato come vive la settimana del derby sottolineando come ci sia una preparazione particolare a questo grande appuntamento, in cui ogni dettaglio quotidiano può fare la differenza.
Il belga ha esaltato Massimiliano Allegri per come gestisce il gruppo, raccontando anche un simpatico aneddoto sul soprannome che il tecnico gli ha dato. L'ammirazione per Hazard, Modric e Dybala ma anche il rapporto con Calhanoglu, l'intervista di Saelemaekers.