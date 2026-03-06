Goal.com
Saelemaekers verso Milan-Inter: "Sono entrato in modalità derby, Calhanoglu mi ha aiutato tanto, Allegri è unico"

Campo ma non solo, dal rapporto con Calhanoglu all'elogio nei confronti di Dybala: "È l'immagine del calcio", le parole di Saelemaekers prima del derby Milan-Inter.

A pochi giorni dal derby, Alexis Saelemaekers si è raccontato in un'intervista rilasciata a DAZN, parlando anche dell'extra campo e della passione per la chitarra: "Se faccio goal contro l'Inter la cambio, mi compro una elettrica". 

L'esterno del Milan ha svelato come vive la settimana del derby sottolineando come ci sia una preparazione particolare a questo grande appuntamento, in cui ogni dettaglio quotidiano può fare la differenza.

Il belga ha esaltato Massimiliano Allegri per come gestisce il gruppo, raccontando anche un simpatico aneddoto sul soprannome che il tecnico gli ha dato. L'ammirazione per Hazard, Modric e Dybala ma anche il rapporto con Calhanoglu, l'intervista di Saelemaekers. 



  • "ENTRO IN MODALITÀ DERBY"

    "La rivalità Milan-Inter ci sarà sempre, appena inizia la settimana è sempre in testa, che tu sia a casa, a letto, è sempre in una parte della tua testa", ha detto il belga sul derby.

    Ma come i giocatori e lo spogliatoio si preparano a questo grande appuntamento? "C'è talmente concentrazione, di solito c'è silenzio, nessuno parla, quando ti siedi a mangiare sai che può fare la differenza domenica, anche quante ore dormi, provi a fare tutto al 100%. Dal triplice fischio di Cremonese-Milan cambio la mia mente ed entrerò nella modalità derby, che ogni passo da lì alla domenica sarà importantissimo e dovrai fare tutto per essere pronto". 

  • "CALHANOGLU MI HA AIUTATO TANTO"

    Saelemaekers racconta il rapporto oltre il calcio con Hakan Calhanoglu, suo ex compagno proprio al Milan: "Sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu, è uno dei primi giocatori quando sono arrivato a 20 anni che mi ha aiutato tanto, anche fuori dal campo, mi ha presentato la sua famiglia, poi quando lui ha cambiato squadra lo abbiamo un po' perso, non perché non siamo più amici, a volte ci chiamiamo ancora, non parliamo mai di calcio". 

  • "ALLEGRI UNICO PER COME VEDE IL CALCIO, MI CHIAMA SCHEGGIA"

    "Per me è unico, speciale, la maniera in cui vede il calcio, l'atteggiamento dei giocatori in generale, è uno dal punto di vista umano dei migliori, da come agisce con i giocatori, scherza nel momento giusto, è serio quando lo deve essere, questa cosa la gestisce perfettamente", le parole su Allegri. 

    Poi svela un aneddoto sul tecnico: "Sai come mi chiama? Scheggia, perché vado sempre al 100% ovunque, fa ridere".

  • "HAZARD MI RICORDA MODRIC PER L'UMILTÀ"

    "Giocatore più forte con  cui ho giocato? Direi Hazard, per me era un esempio da bambino, la cosa che mi ha stupito fuori dal campo è l'umiltà, mi ha ricordato un po' quando è arrivato Modric". 

    Sul centrocampista croato, Saelemaekers ha aggiunto: "L'umiltà che hanno avendo vinto tutto, lui a Milanello qualsiasi persona la saluta, non si mette sopra, che sia il magazziniere, il cuoco, ci sono giocatori che queste cose qui non ce l'hanno. Vedere questo in un campione così è pazzesco". 

  • "DYBALA È L'IMMAGINE DEL CALCIO"

    L'esterno rossonero torna sul periodo alla Roma soffermandosi in particolare su Dybala: "Un giocatore che mi ha stupido è lui, non ho mai visto un giocatore essere pulito così tecnicamente, tutte le sue giocate, il primo controllo, sempre perfetto, bello giocarci insieme, capisce veramente il calcio, se mi parli di calcio lui è l'immagine del calcio".

