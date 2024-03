Russia-Serbia dove vederla: Sky, DAZN, Tv8 o 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Serbia affronta la Russia in un'amichevole di preparazione agli Europei: dove vedere la partita in tv e streaming.

La Serbia affronta la Russia, nazionale esclusa dalle qualificazioni agli Europei a causa della guerra in corso di svolgimento contro l'Ucraina, in un'amichevole di preparazione alla manifestazione che si terrà in estate in Germania.

La Nazionale di Dragan Stojkovic è stata inserita in un gruppo comprendente anche Inghilterra, Slovenia e Danimarca. Dopo la Russia, se la vedrà in amichevole anche contro Cipro.

La Serbia dovrà però fare a meno di Dusan Vlahovic: come comunicato dalla Federazione nei giorni scorsi, il centravanti della Juventus è rimasto a casa a causa di una dorsalgia.

Ma dove si potrà vedere Russia-Serbia? Tutte le informazioni sulla partita: la diretta tv e streaming e le formazioni.