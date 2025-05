Il portiere portoghese ha raggiunto un accordo con la squadra degli Emirati per disputare il prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Novità importanti per Rui Patricio: il portiere portoghese, quest'anno in forza all'Atalanta, disputerà il prossimo Mondiale per Club.

L'ex Roma, infatti, ha raggiunto un accordo con l'Al-Ain, ovvero la squadra più titolata degli Emirati Arabi Uniti.

All'esordio nella competizione sarà subito sfida ad un'italiana: giovedì 19 giugno sarà sfida alla Juventus.