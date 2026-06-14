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Matteo Occhiuto

Rudi Garcia dopo Napoli e Roma: dalla Ligue 1 all’Al-Nassr fino alla panchina del Belgio, con Lukaku e De Bruyne per l’ultima chance ai Mondiali

Belgio
Coppa del Mondo
R. Garcia
R. Lukaku
K. De Bruyne

Rudi Garcia guiderà Les Diables Rouges ai Mondiali: per l’allenatore ex Roma e Napoli è la chance di riscattarsi, per Lukaku e compagni quella di non rimanere una generazione incompiuta.

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Prova “Mondiale” per Rudi Garcia. L’allenatore di Nemours sta per aggiungere un tassello di grande prestigio alla sua vasta carriera, guidando il Belgio nella spedizione fra Stati Uniti, Canada e Messico.

L’obiettivo de Les Diables Rouges, chiaramente, sarà quello di dimenticare il grosso flop del Mondiale in Qatar e ridare slancio anche a una carriera che, negli ultimi anni, non è poi stata così fortunata a livello sportivo.

La parola riscatto, dunque, diventa la key-word del Mondiale sia per il CT che per Lukaku e compagni, molti dei quali si trovano all’ultima stazione della loro carriera, perlomeno con la Nazionale.

Un fine percorso, però, da provare a vivere da indiscussi protagonisti, con la Coppa del Mondo nordamericana come ultima chance per brillare con la maglia rossa indosso. 

  • FBL-FRA-L1-LILLE-RENNESAFP

    L’ESPLOSIONE IN PATRIA: LO STORICO LILLE DI RUDI

    È certo che non si possa dire che Rudi Garcia sia uno a cui non sia capitato, col calcio, di girare il Mondo. Da giocatore sono gli infortuni a fermarlo presto, costringendolo a ripiegare sul percorso in panchina. La sua parabola da allenatore è partita in patria, nelle serie minori. E iniziò col botto: a Le Mans porta il club, all’epoca in seconda divisione, a una storica semifinale di Coppa di Lega, persa contro il Lille. Proprio il club delle Fiandre vede nell’avversario una potenziale ottima guida tecnica e pesca bene: a due anni dall’arrivo di Rudi Garcia in panchina, il Lille vincerà la Ligue 1 e Coppa di Francia in un irripetibile stagione 2010/11, lanciando nel mondo il talento di Eden Hazard e consacrandosi come potenza del calcio transalpino.

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  • Real Madrid vs AS RomaGetty Images Sport

    GARCIA IN ITALIA, LUNGO L’AUTOSTRADA DEL SOLE

    I suoi clamorosi risultati in Francia attirano l’attenzione dei campionati top. La Roma lo corteggia e alla fine lo seduce, portandolo in giallorosso nel 2013. La scintilla dell’amore scocca subito: Garcia e Roma iniziano a volare, vincendo 10 partite nelle prime 10 giornate di Serie A. Fra i suoi segreti capitolini, indubbiamente, c’è il rapporto con Francesco Totti. Il capitano venne messo al centro del progetto, nonostante i 37 anni: Garcia lo definirà un genio del calcio.

    Quella Roma volava, ma non bastò a conquistare trofei: erano gli anni del dominio juventino, degli Scudetti vinti a Torino con cifre irreali, a partire proprio dai 102 del 2013/14. Ma Rudi a Roma s’imporrà anche per la personalità, il cui apice fu la sviolinata contro Rocchi dopo un calcio di rigore subito proprio in un match contro la Juventus.

    I problemi per Garcia arrivarono nella terza annata, in cui lo slancio dei primi due anni sembrava essersi esaurito fino all’addio maturato nel gennaio 2016, in favore del ritorno nella Capitale di Luciano Spalletti.

    E sarà proprio con l’allenatore di Certaldo che le sliding doors si proporranno sette anni dopo, quando dopo lo Scudetto vinto a Napoli, Spalletti abdicherà, chiamando al suo posto proprio Rudi. Da Roma a Napoli, lungo l’autostrada del sole, l’avventura di Garcia in azzurro durerà poco, pochissimo: a novembre, dopo tre mesi burrascosi in cui nulla funzionò per i campioni d’Italia in carica, De Laurentiis lo esonererà.

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  • Rudi Garcia Cristiano Ronaldo HIC TabGetty

    LA PRIGIONIA DORATA IN ARABIA

    Fra le due avventure a Roma e Napoli, senza dubbio va inoltre menzionata la parentesi di Rudi Garcia con l’Al-Nassr in Saudi Pro League. Nel 2022, infatti, il francese viene tentato dai milioni del movimento saudita: contratto da sei milioni di euro con i gialloblu, vogliosi di diventare una potenza calcistica globale. Solo qualche mese più avanti, come regalo di Natale, Garcia riceverà in squadra nientepopodimeno che Cristiano Ronaldo. L’arrivo del portoghese, però, dopo un’iniziale luna di miele, per l’ex Lille si rivelerà un incubo: CR7 ben presto iniziò a valicare i confini decisionali dell’allenatore, che a un certo punto si ritrovò completamente depotenziato e pubblicamente sfiduciato dall’asso portoghese. Nonostante l’ingaggio ricco, per diverse settimane Rudi fu un verso e proprio “prigioniero” di una squadra che non lo riconosceva come guida tecnica. L’esonero fu solo una questione di tempo, arrivando nella primavera del 2023. 

  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS SATURDAYAFP

    RISOLLEVARE IL BELGIO

    Dopo un biennio senza sfide, Garcia viene chiamato al capezzale di un Belgio in grande difficoltà. I diavoli rossi, negli ultimi anni, hanno avuto grande difficoltà a raggiungere i risultati sperati, nonostante un movimento capace di produrre talento cristallino. I Mondiali del 2022 furono un punto alquanto basso nella recente storia de Les Diables Rouges, che non hanno brillato neanche negli Europei del 2024, chiusi agli ottavi di finale, e nella successiva Nations League. A gennaio 2025 arriva l’esonero per Domenico Tedesco e la federazione belga chiama Rudi per non mancare la qualificazione ai Mondiali in USA, Canada e Messico.

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  • Lukaku De Bruyne Vertonghen Belgium GFXGetty/GOAL

    LAST DANCE PER LA GOLDEN GENERATION

    Per la Golden Generation, con Rudi Garcia alla guida, quella nel Nord America saggia di ultima chance. I vari Lukaku, De Bruyne e Courtois sono a quella che si può definire un’autentica Last Dance, l’ultima vera opportunità di incidere. Per anni, infatti, Les Diables Rouges sono stati considerati una delle più grandi potenze del calcio mondiale, con un lungo periodo alla posizione uno del Ranking Fifa fra il 2015 e il 2021, senza però riuscire mai ad andare oltre le semifinali di un grande torneo, come in Russia nel 2018. Nell’anno in cui l’eterna incompiuta del pianeta, la Sagrada Famiglia di Gaudì, ha visto il completamento strutturale esterno, ecco che il Belgio può tirarsi fuori dagli insuccessi, dando dimostrazione, in quella che è l’ultima possibilità di una generazione di grandi talenti, di essere dei vincenti anche con la maglia della Nazionale. 


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