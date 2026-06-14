Prova “Mondiale” per Rudi Garcia. L’allenatore di Nemours sta per aggiungere un tassello di grande prestigio alla sua vasta carriera, guidando il Belgio nella spedizione fra Stati Uniti, Canada e Messico.
L’obiettivo de Les Diables Rouges, chiaramente, sarà quello di dimenticare il grosso flop del Mondiale in Qatar e ridare slancio anche a una carriera che, negli ultimi anni, non è poi stata così fortunata a livello sportivo.
La parola riscatto, dunque, diventa la key-word del Mondiale sia per il CT che per Lukaku e compagni, molti dei quali si trovano all’ultima stazione della loro carriera, perlomeno con la Nazionale.
Un fine percorso, però, da provare a vivere da indiscussi protagonisti, con la Coppa del Mondo nordamericana come ultima chance per brillare con la maglia rossa indosso.