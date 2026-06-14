È certo che non si possa dire che Rudi Garcia sia uno a cui non sia capitato, col calcio, di girare il Mondo. Da giocatore sono gli infortuni a fermarlo presto, costringendolo a ripiegare sul percorso in panchina. La sua parabola da allenatore è partita in patria, nelle serie minori. E iniziò col botto: a Le Mans porta il club, all’epoca in seconda divisione, a una storica semifinale di Coppa di Lega, persa contro il Lille. Proprio il club delle Fiandre vede nell’avversario una potenziale ottima guida tecnica e pesca bene: a due anni dall’arrivo di Rudi Garcia in panchina, il Lille vincerà la Ligue 1 e Coppa di Francia in un irripetibile stagione 2010/11, lanciando nel mondo il talento di Eden Hazard e consacrandosi come potenza del calcio transalpino.