Ruben Amorim, il Milan come rilancio: dal modulo ai rapporti, cosa non ha funzionato al Manchester United

Il modulo preferito di Ruben Amorim è il 3-4-3, pensabile anche come 3-4-2-1. Ovvero il sistema di gioco che gli ha permesso di preparare il terreno allo Sporting per il titolo del 2024/2025, poi effettivamente portato a casa da Rui Borges.
Ma se a Lisbona i pensieri tattici di Amorim hanno funzionato, a Manchester proprio no. Ed è questa un'altra delle motivazioni che alla fine hanno indotto INEOS a cambiare manager: la ritrosia a cambiare, a provare qualcosa di nuovo, nonostante i risultati non stessero arrivando e la squadra stazionasse costantemente a chilometri di distanza dall'alta classifica.
Che Amorim non avesse un piano B, era divenuto chiaro a tutti già nella prima conferenza stampa da manager dello United: "Non c'è una seconda strada", diceva ai tempi. Nel settembre del 2025 il portoghese affermava invece che "nemmeno il Papa potrebbe convincermi ad abbandonare il 3-4-3".
A ottobre, settimane in cui la pressione sul suo posto di lavoro era già alle stelle, Amorim difendeva nuovamente il proprio credo.
"Quando guardate la partita contro il Manchester City, la prima cosa a cui pensate all'inizio è il modulo? Credo che in quel momento non ci si pensi. Per quanto riguarda il ko Brentford, il modo in cui subiamo goal, il modo in cui creiamo occasioni, non ha nulla a che fare con il modulo. Questa è la mia opinione".
"Non sto dicendo che questa squadra - ha proseguito in quella conferenza - giocherebbe meglio con un modulo diverso o meno, non è questo il punto. Il punto è che, se guardo le partite che non abbiamo vinto, la cosa più importante quando le rivedo non è che abbiamo perso per via del modulo. Questa è la mia opinione e le persone hanno opinioni diverse. Va bene così".