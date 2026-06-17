Ruben Amorim, il Milan come rilancio: dal modulo ai rapporti, cosa non ha funzionato al Manchester United

Nonostante tutto questo, la proprietà del Manchester United ha sempre espresso il massimo sostegno ad Amorim. L'ex allenatore dello Sporting ha firmato fino al 2027 e Sir Jim Ratcliffe avrebbe voluto vederlo completare un progetto triennale.

Così non è stato anche per un altro motivo: lo sfogo esplosivo di cui il portoghese si è reso protagonista dopo una partita pareggiata per 1-1 in casa del Leeds United il 4 gennaio, il giorno prima di essere licenziato. Nel mirino un po' tutti, ma soprattutto la società, con particolare riferimento al proprio ruolo.

"Sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non l'allenatore del Manchester United. E questo è chiaro. So che il mio nome non è Tuchel, non è Conte, non è Mourinho, ma sono il manager del Manchester United. E sarà così per 18 mesi o finché la dirigenza non deciderà di cambiare. Questo è il punto. Non mi dimetterò. Farò il mio lavoro finché non arriverà qualcun altro a sostituirmi.

Se la gente non riesce a gestire persone come Gary Neville e le critiche su tutto, dobbiamo cambiare il club. Ogni reparto, quello degli scout, il direttore sportivo, deve fare il proprio lavoro. Io farò il mio per 18 mesi e poi vedremo".