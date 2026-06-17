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Ruben Amorim GFX must be sacked 2:1GOAL
Stefano Silvestri

Ruben Amorim, il Milan come rilancio: dal modulo ai rapporti, cosa non ha funzionato al Manchester United

Serie A
Milan
R. Amorim

Il nuovo allenatore rossonero si è messo in mostra allo Sporting, ma a Manchester ha funzionato pochissimo: un'esperienza culminata con un licenziamento divenuto inevitabile.

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Il prescelto, alla fine, si chiama Ruben Amorim. Il Milan ha scelto lui, lui ha scelto il Milan. Entrambi bisognosi di rilanciare quotazioni che, in questo momento, non sono esattamente alle stelle.

Il Milan non si è qualificato alla Champions League, perdendo all'ultima giornata contro il Cagliari e gettando nella spazzatura quanto di buono aveva fatto fino a quel momento. Ma pure Amorim è reduce dalla più grossa delusione della propria carriera di allenatore: il flop al Manchester United.

Da qui dovrà ripartire il giovane allenatore portoghese. Che ha appena 41 anni, che ha diverso tempo davanti a sé per risalire la china, ma che già non è più visto con gli stessi occhi di quando lanciava giocatori su giocatori allo Sporting.

  • Ruben Amorim Manchester UnitedGetty

    RISULTATI PESSIMI

    Un anno e due mesi: tanto è durata l'avventura di Amorim al Manchester United. Il club inglese lo ha strappato allo Sporting nel novembre del 2024, salvo esonerarlo all'inizio di gennaio 2026.

    Nel comunicato con il quale ne annunciava l'allontanamento, lo United spiegava di aver preso la decisione "a malincuore". Ma anche che quello fosse "il momento giusto per un cambiamento", un ribaltone che "darà alla squadra la migliore opportunità di ottenere il miglior piazzamento possibile in Premier League".

    Di certo, i numeri di Amorim alla guida del Manchester United sono stati pessimi: con il portoghese in plancia di comando, i Red Devils sono scesi in campo per un totale di 63 partite e ne hanno vinte appena 25. Con una percentuale di successi clamorosamente bassa: poco più del 39%.

    Il bel cammino in Europa del 2024/25, alla fine, ha solamente rinviato quel che a tutti già appariva inevitabile. Il Manchester United si è issato fino alla finale, l'ha persa contro il Tottenham e, un po' come accaduto 12 mesi prima a Ten Hag dopo il trionfo in FA Cup contro il Manchester City, il cambio è stato procrastinato.

    I risultati, insomma, hanno segnato la fine della breve era Amorim all'Old Trafford. Quei risultati che invece hanno fatto le fortune del suo successore, ovvero Michael Carrick, capace di riportare la squadra in Champions League e premiato con la nomina a manager a tutti gli effetti dopo un pezzo di stagione da traghettatore.

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  • LA RITROSIA AD ABBANDONARE IL 3-4-3

    Il modulo preferito di Ruben Amorim è il 3-4-3, pensabile anche come 3-4-2-1. Ovvero il sistema di gioco che gli ha permesso di preparare il terreno allo Sporting per il titolo del 2024/2025, poi effettivamente portato a casa da Rui Borges.

    Ma se a Lisbona i pensieri tattici di Amorim hanno funzionato, a Manchester proprio no. Ed è questa un'altra delle motivazioni che alla fine hanno indotto INEOS a cambiare manager: la ritrosia a cambiare, a provare qualcosa di nuovo, nonostante i risultati non stessero arrivando e la squadra stazionasse costantemente a chilometri di distanza dall'alta classifica.

    Che Amorim non avesse un piano B, era divenuto chiaro a tutti già nella prima conferenza stampa da manager dello United: "Non c'è una seconda strada", diceva ai tempi. Nel settembre del 2025 il portoghese affermava invece che "nemmeno il Papa potrebbe convincermi ad abbandonare il 3-4-3".

    A ottobre, settimane in cui la pressione sul suo posto di lavoro era già alle stelle, Amorim difendeva nuovamente il proprio credo.

    "Quando guardate la partita contro il Manchester City, la prima cosa a cui pensate all'inizio è il modulo? Credo che in quel momento non ci si pensi. Per quanto riguarda il ko Brentford, il modo in cui subiamo goal, il modo in cui creiamo occasioni, non ha nulla a che fare con il modulo. Questa è la mia opinione".

    "Non sto dicendo che questa squadra - ha proseguito in quella conferenza - giocherebbe meglio con un modulo diverso o meno, non è questo il punto. Il punto è che, se guardo le partite che non abbiamo vinto, la cosa più importante quando le rivedo non è che abbiamo perso per via del modulo. Questa è la mia opinione e le persone hanno opinioni diverse. Va bene così".

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  • LO SFOGO POST LEEDS

    Nonostante tutto questo, la proprietà del Manchester United ha sempre espresso il massimo sostegno ad Amorim. L'ex allenatore dello Sporting ha firmato fino al 2027 e Sir Jim Ratcliffe avrebbe voluto vederlo completare un progetto triennale.

    Così non è stato anche per un altro motivo: lo sfogo esplosivo di cui il portoghese si è reso protagonista dopo una partita pareggiata per 1-1 in casa del Leeds United il 4 gennaio, il giorno prima di essere licenziato. Nel mirino un po' tutti, ma soprattutto la società, con particolare riferimento al proprio ruolo.

    "Sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non l'allenatore del Manchester United. E questo è chiaro. So che il mio nome non è Tuchel, non è Conte, non è Mourinho, ma sono il manager del Manchester United. E sarà così per 18 mesi o finché la dirigenza non deciderà di cambiare. Questo è il punto. Non mi dimetterò. Farò il mio lavoro finché non arriverà qualcun altro a sostituirmi.

    Se la gente non riesce a gestire persone come Gary Neville e le critiche su tutto, dobbiamo cambiare il club. Ogni reparto, quello degli scout, il direttore sportivo, deve fare il proprio lavoro. Io farò il mio per 18 mesi e poi vedremo".

  • Amorim Rashford Manchester United 2024Getty

    IL RAPPORTO CON I GIOCATORI

    Diverse scelte di Amorim hanno provocato tensione all'interno dell'ambiente del Manchester United. Nell'estate del 2025, il lusitano ha ad esempio messo fuori dal proprio progetto diversi giocatori invitandoli a trovarsi una nuova squadra, con inevitabili ripercussioni sul precampionato.

    Tra questi anche Marcus Rashford, con il quale aveva già avuto diversi attriti, poi passato al Barcellona dove avrebbe trionfato in Liga. Senza dimenticare Jadon Sancho e Alejandro Garnacho, pure loro allontanati da Manchester. Anche Rasmus Hojlund ha fatto le valigie agli sgoccioli della finestra estiva, risorgendo a Napoli.

    Non è piaciuta nemmeno la gestione di Kobbie Mainoo, uno dei migliori talenti usciti dalle giovanili del Manchester United negli ultimi anni. Il giovane centrocampista è stato spesso lasciato in secondo piano da Amorim, salvo riconquistarsi il posto con Carrick. Giusto in tempo per essere convocato per i Mondiali dall'Inghilterra, due anni dopo aver già giocato Euro 2024.

    Si è parlato di dissapori anche in occasione della campagna acquisti del 2025: Amorim non sarebbe stato felicissimo della conduzione di un mercato da 250 milioni di sterline e dell'arrivo di un terzetto di attaccanti (Sesko, Mbeumo, Matheus Cunha). Ma lui stesso ha sempre smentito.

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  • UNA SQUADRA NEL CAOS

    Durante i 13 mesi di Amorim alla guida del Manchester United, si è assistito a tutto: anche a un'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del piccolo Grimsby Town, formazione di quarta divisione inglese, clamorosamente vincente ai rigori nell'agosto del 2025.

    Più volte il portoghese ha tentato di smuovere la squadra dal torpore in cui si era andata a infilare. Anche con parole dure: una volta l'ha definita "la peggiore della storia del Manchester United". In conferenza stampa è stato spesso diretto, provocante, pungente, ma senza mai ottenere l'effetto sperato.

    L'atmosfera nella Manchester rossa, già avvolta da diversi anni da una cappa di delusioni e senza titolo di Premier League dal lontano 2013, si è fatta così insopportabile. Non è probabilmente un caso che la squadra abbia iniziato a decollare proprio dopo il suo addio: con Carrick ha vinto 11 partite di campionato su 16, perdendone appena due e risalendo la classifica fino al terzo posto finale.

    Un percorso inverso rispetto a quello del Milan, che con Massimiliano Allegri ha stazionato nelle zone altissime della Serie A salvo crollare in maniera fragorosa nel finale. Una congiunzione astrale che ha portato Amorim e i rossoneri a incontrarsi. Ma entrambi dovranno darsi una mano a vicenda per rilanciare quotazioni in ribasso.