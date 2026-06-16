Ruben Amorim ha firmato, è il nuovo allenatore del Milan: la durata del contratto con i rossoneri e quanto guadagna

I trofei conquistati da Ruben Amorim da allenatore sono arrivati quasi tutti alla guida dello Sporting Lisbona: 2 campionati portoghesi, 2 Coppe di Lega portoghesi (più un'altra vinta col Braga) e una Supercoppa di Portogallo. Era arrivato nel marzo 2020 in pieno Covid dal Braga diventando in quella stagione il quarto allenatore dello Sporting Lisbona che aveva pagato una clausola di 10 milioni per liberarlo, ed è rimasto fino al novembre 2024 quando poi ha firmato con lo United. Quattro anni e mezzo di sorrisi e trionfi, conquista il campionato 19 anni dopo l'ultima vittoria dello Sporting e valorizza un numero infinito di giocatori: da Nuno Mendes a Pedro Porro, passando per Hjulmand, Palhinha e Quenda. Il migliore? Viktor Gyökeres, pescato nel Coventry City in seconda divisione inglese e rivenduto all'Arsenal per un totale di 70 milioni dopo 97 goal in 102 partite.