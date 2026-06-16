Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Manca solo l'ufficialità da parte del club rossonero, ma il tecnico portoghese questa mattina ha firmato il contratto in via telematica. L'accordo è fino al 2028 con opzione fino al 2029. L'ex guida di Sporting Braga, Sporting Lisbona e Manchester United guadagnerà 3,5 milioni di euro all'anno più bonus legati alla qualificazione alla prossima Champions League e al cammino in Europa League. Dopo un lungo casting Ibrahimovic e Cardinale hanno scarto per ragioni diverse Jaissle, Pochettino e Glasner e scelto Amorim, in piena condivisione con chi dovrebbe essere l'head of football, ovvero Markus Krösche. Classe 1985, ex centrocampista centrale, prenderà il posto di Massimiliano Allegri, che in settimana dovrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli.
Ruben Amorim ha firmato, è il nuovo allenatore del Milan: la durata del contratto con i rossoneri e quanto guadagna
IL BILANCIO AL MANCHESTER UNITED
Amorim ha voglia di riscatto dopo l'ultima esperienza complicata alla guida dello United in Inghilterra: l'allenatore era arrivato nel novembre 2024 per sostituire Erik ten Hag dopo un breve periodo ad interim di Ruud van Nistelrooy, chiude la stagione al 15° posto in Premier League che rappresenta il peggior risultato nella storia del club inglese, che non aveva mai chiuso un campionato nella parte destra della classifica; inoltre, perde la finale di Europa League contro il Tottenham. La stagione successiva si interrompe con l'esonero a gennaio scorso dopo un pareggio contro il Leeds, tra le principali critiche quella di non essere riuscito a valorizzare alcuni giocatori tra i quali Zirkzee, Yoro e Sesko.
LE VITTORIE ALLO SPORTING
I trofei conquistati da Ruben Amorim da allenatore sono arrivati quasi tutti alla guida dello Sporting Lisbona: 2 campionati portoghesi, 2 Coppe di Lega portoghesi (più un'altra vinta col Braga) e una Supercoppa di Portogallo. Era arrivato nel marzo 2020 in pieno Covid dal Braga diventando in quella stagione il quarto allenatore dello Sporting Lisbona che aveva pagato una clausola di 10 milioni per liberarlo, ed è rimasto fino al novembre 2024 quando poi ha firmato con lo United. Quattro anni e mezzo di sorrisi e trionfi, conquista il campionato 19 anni dopo l'ultima vittoria dello Sporting e valorizza un numero infinito di giocatori: da Nuno Mendes a Pedro Porro, passando per Hjulmand, Palhinha e Quenda. Il migliore? Viktor Gyökeres, pescato nel Coventry City in seconda divisione inglese e rivenduto all'Arsenal per un totale di 70 milioni dopo 97 goal in 102 partite.
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