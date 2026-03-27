Roy Hodgson torna in panchina a 78 anni, è ufficiale: nominato allenatore ad interim del Bristol City

Hodgson si siede dunque sulla panchina del Bristol City dove, nel lontanissimo 1982, era iniziata la sua lunghissima carriera da allenatore. Il tecnico inglese, 78enne, inizia dunque una nuova avventura con la 22esima squadra della sua carriera.
Hodgson è stato nominato dal club dopo l'esonero di Gerhard Struber: il Bristol City, 16° in Championship (la Serie B inglese) vive un momento davvero complicato appesantito da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Numeri che hanno spinto la società al cambio di guida tecnica affidandosi all'espertissimo tecnico britannico.