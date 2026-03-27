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Crystal Palace v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Roy Hodgson torna in panchina a 78 anni, è ufficiale: nominato allenatore ad interim del Bristol City

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Lo storico tecnico inglese, che in carriera ha allenato anche Inter e Udinese, torna in panchina dopo due anni di inattività: guiderà il Bristol City sino al termine della stagione.

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Riecco Roy Hodgson.

L'allenatore inglese, all'età di 78 anni, torna ufficialmente in panchina: il tecnico che nel corso della sua lunghissima carriera ha guidato anche l'Inter, si siede sulla panchina del Bristol City.

Di seguito il comunicato, i dettagli e le sue parole.

  • SQUADRA NUMERO 22 DELLA SUA CARRIERA

    Hodgson si siede dunque sulla panchina del Bristol City dove, nel lontanissimo 1982, era iniziata la sua lunghissima carriera da allenatore. Il tecnico inglese, 78enne, inizia dunque una nuova avventura con la 22esima squadra della sua carriera.

    Hodgson è stato nominato dal club dopo l'esonero di Gerhard Struber: il Bristol City, 16° in Championship (la Serie B inglese) vive un momento davvero complicato appesantito da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Numeri che hanno spinto la società al cambio di guida tecnica affidandosi all'espertissimo tecnico britannico.

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  • LE PAROLE DI HODGSON

    "Ho avuto un ottimo confronto con la società e sono davvero entusiasta di avere la possibilità di aiutare il club fino al termine della stagione. Ci metteremo subito al lavoro con l'obiettivo di ottenere un grande risultato già in occasione del Venerdì Santo (venerdì 3 aprile, contro il Charlton, ndr)".

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  • L'ULTIMA ESPERIENZA IN PANCHINA

    Hodgson non allenava un club da due anni: la sua ultima esperienza risale infatti a quando sedeva sulla panchina del Crystal Palace. Ingaggiato in corsa, a marzo del 2023, è stato poi esonerato a febbraio del 2024 a causa dei risultati ottenuti, non propriamente esaltanti. Da quel momento Hodgson è rimasto fermo. Fino alla chiamata del Bristol City.

  • LE SQUADRE ALLENATE DA HODGSON IN CARRIERA

    La carriera di Roy Hodgson è iniziata nel lontanissimo 1982, proprio sulla panchina del Bristol. Da quel momento il tecnico inglese è diventato un autentico giramondo della panchina. Ecco l'elenco completo di tutte le squadre allenate.

    • Bristol City
    • Orebro (Svezia)
    • Malmo (Svezia)
    • Neuchatel Xamax (Svizzera)
    • Svizzera
    • Inter (Italia)
    • Blackburn 
    • Grasshoppers
    • Copenhagen
    • Udinese 
    • Emirati Arabi Uniti
    • Viking (Norvegia)
    • Finlandia
    • Fulham
    • Liverpool
    • West Bromwich
    • Inghilterra
    • Crystal Palace
    • Watford
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