Rowe è il vero caso del finale di mercato: non convocato per Atalanta-Bologna, può andare proprio a Bergamo

Il caso, adesso, è totale. Jonathan Rowe non è stato convocato per Atalanta-Bologna. E non si tratta di una scelta tecnica del proprio allenatore, Domenico Tedesco.
L'esterno offensivo inglese non sarà presente a Bergamo nel posticipo di lunedì per un motivo ben preciso: può cambiare squadra nelle ultimissime ore del mercato, come del resto aveva già fatto un anno fa per arrivare al Bologna dal Marsiglia.
E chi è che lo vuole con maggiore insistenza? Proprio l'Atalanta. Una coincidenza che ha quasi dell'incredibile.
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