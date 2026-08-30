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Jonathan Rowe BolognaGetty Images
Stefano Silvestri

Rowe è il vero caso del finale di mercato: non convocato per Atalanta-Bologna, può andare proprio a Bergamo

Calciomercato
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Atalanta vs Bologna
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J. Rowe

L'esterno offensivo inglese, già in panchina all'esordio contro la Lazio, non giocherà contro la Dea, la squadra che lo vuole. Tedesco: "L'ho visto poco sereno".

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Il caso, adesso, è totale. Jonathan Rowe non è stato convocato per Atalanta-Bologna. E non si tratta di una scelta tecnica del proprio allenatore, Domenico Tedesco.

L'esterno offensivo inglese non sarà presente a Bergamo nel posticipo di lunedì per un motivo ben preciso: può cambiare squadra nelle ultimissime ore del mercato, come del resto aveva già fatto un anno fa per arrivare al Bologna dal Marsiglia.

E chi è che lo vuole con maggiore insistenza? Proprio l'Atalanta. Una coincidenza che ha quasi dell'incredibile.


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  • I CONVOCATI DEL BOLOGNA

    Il Bologna ha annunciato in mattinata l'elenco dei convocati per la trasferta contro l'Atalanta (si gioca lunedì 31 con calcio d'inizio alle 20.45). Un elenco del quale, appunto, non fa parte Rowe.



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  • LE PAROLE DI TEDESCO

    La scelta di non contare su Rowe è stata proprio di Tedesco. L'ex allenatore del Fenerbahçe e del Belgio, da quest'estate sulla panchina del Bologna al posto di Vincenzo Italiano, lo ha spiegato a chiare lettere in conferenza stampa.

    "L'ho visto poco sereno e quindi abbiamo deciso di lasciarlo a casa per questa partita", ha spiegato Tedesco ai giornalisti presenti.

    Rowe aveva già cominciato dalla panchina la prima partita del campionato, persa dal Bologna contro la Lazio. E nel secondo tempo ha preso il posto di Cambiaghi, sfiorando il goal del pareggio.

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  • ATALANTA IN PRESSING

    L'Atalanta, ovvero l'avversaria di lunedì del Bologna, sta portando avanti il pressing per provare a strappare Rowe ai felsinei negli ultimissimi giorni del mercato.

    Fino a questo momento il Bologna ha sempre resistito agli assalti della Dea, giunta ad offrire una quarantina di milioni comprensivi di bonus per avere Rowe. Ed è per questo che a Bergamo, con il mercato ormai agli sgoccioli, stanno concretamente pensando ad alcune alternative.

    Secondo Sky Sport c'è stato un sondaggio per Alexis Saelemaekers, che però il Milan considera non in vendita. In lizza anche l'ex juventino Samuel Mbangula, oggi in Germania al Werder Brema.

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  • FUTURO IN BILICO

    Rowe, insomma, è diviso tra Atalanta e Bologna. Indossa la maglia rossoblù, al momento spera che lunedì i suoi compagni facciano bottino pieno senza di lui. Al momento, appunto.

    Il destino dell'ex giocatore del Marsiglia è completamente in bilico tra la Lombardia e l'Emilia. E tutto si deciderà in ogni caso nelle prossime ore: martedì termina la finestra estiva di mercato e una soluzione, in un senso o nell'altro, dovrà per forza essere trovata.

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