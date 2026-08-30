Rowe è il vero caso del finale di mercato: non convocato per Atalanta-Bologna, può andare proprio a Bergamo

La scelta di non contare su Rowe è stata proprio di Tedesco. L'ex allenatore del Fenerbahçe e del Belgio, da quest'estate sulla panchina del Bologna al posto di Vincenzo Italiano, lo ha spiegato a chiare lettere in conferenza stampa.

"L'ho visto poco sereno e quindi abbiamo deciso di lasciarlo a casa per questa partita", ha spiegato Tedesco ai giornalisti presenti.

Rowe aveva già cominciato dalla panchina la prima partita del campionato, persa dal Bologna contro la Lazio. E nel secondo tempo ha preso il posto di Cambiaghi, sfiorando il goal del pareggio.