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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Antonio Torrisi

Ronaldinho al Ravenna in Serie C a 46 anni, ma è vero? L'annuncio, quante partite gioca e il motivo dell'ingaggio

Serie C
Ravenna
Calciomercato

Il Pallone d'Oro tornerà a giocare a calcio in Italia? Cosa c'è di vero dietro uno degli affari che hanno spiazzato il mondo.

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Non è un caso di omonimia e ormai lo sapete, visto che la notizia ha fatto, realmente, il giro del mondo: quando si parla di "Ronaldinho al Ravenna" si parla davvero di Ronaldinho de Assis Moreira. Ronaldinho Gaucho. Dinho. Quel Dinho.

Anche se ha 46 anni e se va verso i 50. Sì, è lui insomma: e se pensate che il caldo faccia brutti scherzi tranquillizzatevi. Qualcosa di vero c'è, ma capiamo insieme perché Ronaldinho è stato accostato a un club di Serie C.

E, soprattutto, cosa farà al Ravenna: se giocherà, se lo vedremo davvero in terza serie italiana anche a 46 anni. Cosa c'è di vero, insomma?

  • RONALDINHO AL RAVENNA

    Partiamo dalla base: La Gazzetta dello Sport scrive qualcosa che, a leggerla distrattamente, ha dell'incredibile. Ronaldinho al Ravenna. Clamoroso.

    Il frutto di un asse che si muove da Miami all'Emilia Romagna, passando per New York e che vede protagonista il proprietario del club di Serie C, Ignazio Cipriani, che in un colpo solo completa la "risalita" del Ravenna in Paradiso, ripercorrendo le orme di chi, a Ravenna, ha concluso la sua vita. Perché ha del "dantesco" un affare del genere.

    In sostanza, comunque, come riporta La Gazzetta dello Sport, Ronaldinho è felice e conferma: "Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna".

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  • PERCHÉ RONALDINHO VA AL RAVENNA?

    Ora, i sogni son fatti per essere vissuti fino in fondo e chi siamo noi per spegnerli, ma bisogna anche dire che aspettarsi che Ronaldinho a 46 anni faccia parte attivamente di una squadra di Serie C, campionato in cui storicamente si corre, e non poco, è un po' forzato.

    Come ha precisato il vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, che ha incrociato Ronaldinho al Milan, si tratta di un'operazione di marketing.

    "Ronaldinho farà un evento di marketing con noi ma non giocherà nel Ravenna in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare", ha affermato all'Ansa.

    "Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso: mi lega a lui un rapporto bellissimo dai tempi del Milan, ma non giocherà in C con noi”, ha aggiunto.

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  • QUANDO L'ANNUNCIO DI RONALDINHO A RAVENNA

    Comunque qualcosa farà, e questo basta e avanza per alimentare i sogni dei tifosi del Ravenna. L'annuncio dell'operazione che porta Ronaldinho in Emilia Romagna (pur con le modalità precisate) dovrebbe arrivare, come cita La Gazzetta dello Sport, il 23 giugno durante un evento a Miami.

    Intanto Ravenna sogna. E al di là di tutto fa bene.