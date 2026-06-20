Ronaldinho al Ravenna in Serie C a 46 anni, ma è vero? L'annuncio, quante partite gioca e il motivo dell'ingaggio

Ora, i sogni son fatti per essere vissuti fino in fondo e chi siamo noi per spegnerli, ma bisogna anche dire che aspettarsi che Ronaldinho a 46 anni faccia parte attivamente di una squadra di Serie C, campionato in cui storicamente si corre, e non poco, è un po' forzato.

Come ha precisato il vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, che ha incrociato Ronaldinho al Milan, si tratta di un'operazione di marketing.

"Ronaldinho farà un evento di marketing con noi ma non giocherà nel Ravenna in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare", ha affermato all'Ansa.

"Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso: mi lega a lui un rapporto bellissimo dai tempi del Milan, ma non giocherà in C con noi”, ha aggiunto.