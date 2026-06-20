Ronaldinho al Ravenna in Serie C a 46 anni, ma è vero? L'annuncio, quante partite gioca e il motivo dell'ingaggio

Non è un caso di omonimia e ormai lo sapete, visto che la notizia ha fatto, realmente, il giro del mondo: quando si parla di "Ronaldinho al Ravenna" si parla davvero di Ronaldinho de Assis Moreira. Ronaldinho Gaucho. Dinho. Quel Dinho.
Anche se ha 46 anni e se va verso i 50. Sì, è lui insomma: e se pensate che il caldo faccia brutti scherzi tranquillizzatevi. Qualcosa di vero c'è, ma capiamo insieme perché Ronaldinho è stato accostato a un club di Serie C.
E, soprattutto, cosa farà al Ravenna: se giocherà, se lo vedremo davvero in terza serie italiana anche a 46 anni. Cosa c'è di vero, insomma?