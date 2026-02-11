Ronald Araujo alimenta le voci sul trasferimento di Julian Alvarez al Barcellona, rivelando la sua ammirazione per il "grande" attaccante dell'Atletico Madrid.

Araujo è stato interrogato sulla ricerca di un attaccante da parte del Barcellona e in particolare su Alvarez. Ha dichiarato a Mundo Deportivo: "È un grande giocatore; per me è uno dei migliori attaccanti al mondo. La sua qualità è evidente". Al difensore è stato poi chiesto se ritiene che Alvarez sarebbe adatto al Barça e ha aggiunto: "I migliori giocatori devono giocare nel miglior club, che siamo noi. È ovvio. Ma non spetta a me farlo o prendere questa decisione".

Alvarez ha già parlato delle voci su un suo possibile trasferimento al Paris Saint-Germain e al Barcellona e ha insistito sul fatto che non è sicuro di cosa gli riserverà il futuro. Ha dichiarato a L'Equipe: "Ho intenzione di giocare al Barcellona o al PSG? Onestamente, non lo so. Vedo cosa dice la gente sui social media. In Spagna si parla molto di me e del Barcellona. Per ora mi concentro sull'Atletico e faremo il punto della situazione alla fine della stagione".