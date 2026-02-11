Getty
Ronald Araujo alimenta le voci sul trasferimento di Julian Alvarez al Barcellona, rivelando la sua ammirazione per il "grande" attaccante dell'Atletico Madrid.
Alvarez affronta un futuro incerto
Alvarez sta affrontando un futuro incerto, tra le continue speculazioni su un suo possibile addio all'Atletico. L'attaccante ha un contratto fino al 2030 con la squadra di Diego Simeone, ma ha vissuto una stagione difficile e non segna in Liga dall'inizio di novembre. Si dice che il Chelsea, grande spendaccione della Premier League, abbia avuto discussioni su Alvarez, mentre anche l'Arsenal è stato accostato al campione del mondo. Anche il Barcellona sembra essere interessato e, secondo quanto riferito, avrebbe inserito Alvarez nella lista dei potenziali sostituti di Lewandowski, insieme alla stella della Juventus Dusan Vlahovic.
Araujo elogia il "grande" Alvarez
Araujo è stato interrogato sulla ricerca di un attaccante da parte del Barcellona e in particolare su Alvarez. Ha dichiarato a Mundo Deportivo: "È un grande giocatore; per me è uno dei migliori attaccanti al mondo. La sua qualità è evidente". Al difensore è stato poi chiesto se ritiene che Alvarez sarebbe adatto al Barça e ha aggiunto: "I migliori giocatori devono giocare nel miglior club, che siamo noi. È ovvio. Ma non spetta a me farlo o prendere questa decisione".
Alvarez ha già parlato delle voci su un suo possibile trasferimento al Paris Saint-Germain e al Barcellona e ha insistito sul fatto che non è sicuro di cosa gli riserverà il futuro. Ha dichiarato a L'Equipe: "Ho intenzione di giocare al Barcellona o al PSG? Onestamente, non lo so. Vedo cosa dice la gente sui social media. In Spagna si parla molto di me e del Barcellona. Per ora mi concentro sull'Atletico e faremo il punto della situazione alla fine della stagione".
Deco parla dei trasferimenti del Barcellona
Il direttore sportivo del Barcellona Deco ha rivelato i suoi piani per l'estate e il tipo di attaccante che il club intende acquistare. Ha dichiarato a Sport: "Non bisogna ossessionarsi per nessun attaccante perché la squadra è forte. Abbiamo Ferran [Torres] e [Marcus] Rashford, vediamo cosa siamo in grado di fare per prendere delle decisioni. Se parliamo del miglior attaccante, il miglior '9' degli ultimi dieci anni, è stato Robert. Non c'è nessuno come lui. Non è facile andare sul mercato a cercare uno come Robert perché le squadre puntano su altri profili, forse il Bayern ha un profilo di attaccante più di riferimento. Stanno puntando su un attaccante con più mobilità. Non c'è nessuno con la qualità e i numeri di Robert. Il Barça deve cercare giocatori con un livello tecnico, la capacità di associarsi, di cercare soluzioni".
Permangono dubbi sulla possibilità che il Barcellona possa spendere molto quest'estate a causa dei continui problemi finanziari del club, ma il candidato alla presidenza Victor Font ha affermato che sono possibili acquisti di grandi nomi. Ha dichiarato a Mundo Deportivo: "Se le cose vengono fatte bene, [Erling] Haaland o Julian Alvarez sono possibili".
Atletico contro Barcellona prossimamente
Alvarez affronterà il Barcellona nella semifinale della Copa del Rey. Le due squadre si incontreranno giovedì sera nella capitale spagnola per la partita di andata. Araujo dice di non vedere l'ora che inizi la partita e aggiunge: "Stiamo andando bene, siamo in ottima forma. Ci stiamo allenando molto bene, sappiamo che sarà difficile contro una grande squadra come l'Atlético Madrid, ma siamo pronti per raggiungere la finale. Quando abbiamo visto il sorteggio, non avevamo un avversario preferito. Chiunque fosse stato. Abbiamo una grande squadra e possiamo affrontare qualsiasi sfida. Ci è toccata una squadra molto forte come l'Atlético e sappiamo che sarà difficile, ma se giochiamo il nostro calcio siamo in grado di raggiungere la finale".
La vincente della sfida affronterà in finale ad aprile la Real Sociedad o l'Athletic Club.
