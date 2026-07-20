Romero all'Inter, si può fare? Quanto costa l'argentino, quanto guadagna e la posizione del Tottenham

Cristian Romero, da oggi, può a tutti gli effetti pensare al proprio futuro. Il Mondiale è alle spalle ed è finito male sia per lui che per l'Argentina, battuta per 1-0 in finale dalla Spagna di Ferran Torres dopo i tempi supplementari.
Il possibile destino del capitano del Tottenham? Di nuovo la Serie A, magari. Campionato in cui ha militato per anni con il Genoa e con l'Atalanta e nel quale ha sfiorato la Juventus, che nel 2019 lo ha acquistato dal Grifone senza mai portarlo effettivamente a Torino.
Su Romero c'è da qualche tempo l'Inter, è non è una grossa sorpresa: i campioni d'Italia in carica hanno infatti l'assoluta necessità di rinforzare la propria batteria di difensori dopo gli addii di De Vrij, Acerbi e Darmian, e con Solet sempre più lontano.
Ma Romero all'Inter si può fare davvero? I dettagli della possibile operazione con gli Spurs, tra la volontà del calciatore, quella del club inglese e un costo per nulla accessibile a chiunque.
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