Romero all'Inter, si può fare? Quanto costa l'argentino, quanto guadagna e la posizione del Tottenham

Nominato capitano nell'agosto di un anno fa al posto di Heung-min Son, volato negli Stati Uniti per chiudere la carriera in MLS, Romero ha vissuto una stagione complicatissima. Sia da un punto di vista individuale che collettivo.

Il Tottenham ha rischiato seriamente di retrocedere in Championship, salvandosi soltanto all'ultima giornata grazie all'ottimo lavoro di Roberto De Zerbi. E nemmeno l'argentino è riuscito a evitare che l'annata degli Spurs, a un certo punto, si trasformasse in una sorta di psicodramma.

A far arrabbiare i tifosi, però, è stato soprattutto un episodio avvenuto a maggio: Romero ha lasciato Londra e l'Inghilterra per farsi curare dallo staff medico della Nazionale presso le strutture del Belgrano, suo ex club, da un infortunio a un ginocchio rimediato qualche settimana prima. Il tutto mentre il Tottenham era sul filo della retrocessione.

Una "fuga" che nel Nord di Londra ha provocato reazioni decisamente critiche nei confronti di Romero, accusato di non essere un vero leader e, di fatto, di aver abbandonato la squadra nel momento di massima difficoltà pensando unicamente al proprio recupero per i Mondiali.

"A volte, non tutti i leader sono uguali - ha detto De Zerbi in quell'occasione - ma per me non è cambiato nulla. Ci siamo sentiti la settimana scorsa. Non sono stupido: se intuisco che c'è un giocatore che pensa prima a se stesso che al club, non posso essere lo stesso Roberto. Di Romero non posso dire nulla, con me si è sempre comportato correttamente. Capisco al 100% la frustrazione dei tifosi, ma Cristian è un giocatore di alto livello e con me è sempre stato una persona eccezionale".