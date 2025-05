Romero miglior giocatore dell'Europa League 2024/25: Vicario inserito nella Top XI, Cherki è il miglior giovane

Tottenham Hotspur vs Manchester United

L'ex Genoa, Juventus e Atalanta è il migliore della competizione: il portiere italiano inserito nella formazione tipo, premiato anche il classe 2003.

La UEFA ha annunciato il Team of the Season 2024/25 dell’Europa League, che si è conclusa ieri sera con la finale di Bilbao vinta per 1-0 dal Tottenham contro il Manchester United.

La formazione tipo scelta dal Technical Observer Group, premiando i protagonisti della competizione.

Gli Spurs, vincitore del torneo dopo diciassette anni di digiuno da trofei, domina la formazione con quattro giocatori selezionati, tra cui Cristian Romero, premiato anche come Giocatore della Stagione. Il difensore argentino ha guidato gli Spurs al trionfo contro il Manchester United in finale, vinta 1-0.

Il club inglese, vicecampione dell’Europa League, piazza due centrocampisti nella formazione ideale, mentre il giovane francese Rayan Cherki del Lione riceve il riconoscimento come miglior giovane.