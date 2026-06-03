Con sei mesi di “ritardo”, sta per concretizzarsi il passaggio di Alessio Romagnoli dalla Lazio all’Al-Sadd. Promesso sposo della squadra qatariota già a gennaio, il romano era poi rimasto nella sua squadra del cuore per concludere la stagione – e dopo aver già salutato i suoi tifosi a Lecce – prima del dietrofront. Sei mesi dopo, l’ex Roma e Milan completa il suo trasferimento e lascia la Serie A.
Romagnoli lascia la Lazio e va all'Al-Sadd da Mancini: quanto incassa Lotito, Gattuso aveva provato a trattenerlo
ROMAGNOLI ALL'AL-SADD SEI MESI DOPO
Alessio Romagnoli si trasferirà all'Al-Sadd, squadra del campionato qatariota allenata da Roberto Mancini – che pure è in odore di un ritorno in Nazionale – e che già da gennaio fa la corte all'ex Milan.
Come riporta Sky Sport, è stato trovato un accordo tra i biancocelesti e i qatarioti che pagheranno 3 milioni di euro il cartellino del giocatore. Trattativa ormai sul rettilineo finale, mancano solo gli ultimi dettagli con il classe 1995 che dovrebbe firmare un triennale con opzione per un altro anno.
Romagnoli andrà quindi a rinforzare la squadra fresca vincitrice del campionato qatariota, nonostante il tentativo di Gattuso, prossimo allenatore biancoceleste, di convincerlo a rimanere, andato a vuoto. Dopo 137 presenze con la Lazio dal 2022 al 2026 – con anche 7 goal – finisce qui l’avventura alla Lazio di un suo grande tifoso e bandiera.