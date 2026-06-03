Romagnoli lascia la Lazio e va all'Al-Sadd da Mancini: quanto incassa Lotito, Gattuso aveva provato a trattenerlo

Con sei mesi di “ritardo”, sta per concretizzarsi il passaggio di Alessio Romagnoli dalla Lazio all’Al-Sadd. Promesso sposo della squadra qatariota già a gennaio, il romano era poi rimasto nella sua squadra del cuore per concludere la stagione – e dopo aver già salutato i suoi tifosi a Lecce – prima del dietrofront. Sei mesi dopo, l’ex Roma e Milan completa il suo trasferimento e lascia la Serie A.