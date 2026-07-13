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Romagnoli LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Romagnoli all'Al Sadd, ancora non è fatta: perché l'ufficialità non arriva nonostante il via libera della Lazio

Calciomercato
Serie A
Lazio
A. Romagnoli
Al-Sadd

L'ex difensore del Milan, che già aveva salutato i tifosi per trasferirsi in Qatar, si trova ancora a Roma: cosa sta succedendo e perché la chiusura tarda ad arrivare.

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Vuoi vedere che Alessio Romagnoli all'Al Sadd salta anche stavolta? Negli ultimi giorni è una domanda che in tanti, tra Roma e Doha, si sono posti. Una domanda che, in effetti, ha un suo perché.

Romagnoli non è ancora un giocatore dell'Al Sadd. Il quale, a sua volta, non ha ancora ufficializzato l'arrivo in Qatar dell'ex centrale difensivo del Milan, nonostante un accordo tra tutte le parti raggiunto ormai da diversi giorni.


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  • INTOPPI IN QATAR?

    Secondo il portale specializzato Lalaziosiamonoi, ci sarebbe qualche intoppo a frenare la buona riuscita di un'operazione avviata da tempo verso la classica fumata bianca.

    Intoppi che, però, avrebbero a che fare con l'Al Sadd. Dunque non con la Lazio, che ha già trovato un accordo con il club del Qatar per il trasferimento del proprio difensore.

    Romagnoli, intanto, si trova ancora a Roma. E attende con ansia novità su un'operazione che, diversamente dalla fine di giugno, qualche contrattempo lo sta incontrando.

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  • L'ACCORDO LAZIO-AL SADD

    Dal punto di vista degli accordi, come detto, almeno inizialmente tutto è stato definito già un paio di settimane fa: precisamente negli ultimi giorni di giugno, quando Lazio e Al Sadd hanno trovato l'intesa per il cambio di casacca di Romagnoli.

    L'ex rossonero, se e appena la situazione si sbloccherà, rimarrà in Qatar per i prossimi tre anni. E dall'Al Sadd percepirà tre milioni di euro netti a stagione.

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  • US Lecce v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    IL SALUTO DI ROMAGNOLI

    Il 2 luglio, in occasione della manifestazione organizzata dai tifosi per protestare contro il presidente Claudio Lotito, Romagnoli aveva già salutato il popolo laziale attraverso un toccante videomessaggio:

    "Dopo quattro anni lascio questo club, siete stati fondamentali per me. Mi avete dato tantissimo amore, non lo dimenticherò mai. Il rammarico è non avervi salutato allo stadio come era giusto che fosse, ma sappiamo la situazione quale sia. Ci rivedremo presto sugli spalti, su questo non c'è dubbio".

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  • IL MANCATO ADDIO A GENNAIO

    Ma Romagnoli aveva salutato i tifosi già a gennaio, dopo la partita vinta a Lecce. Perché anche durante la finestra invernale del mercato il suo trasferimento all'Al Sadd pareva cosa fatta, prima di un clamoroso dietrofront.

    Già ai tempi Romagnoli aveva rotto con Lotito, accusato di non aver mantenuto certe promesse contrattuali. L'Al Sadd, allora allenato da un altro italiano come Roberto Mancini, si era fatto avanti offrendo alla Lazio 8 milioni, 5 in più rispetto a oggi. L'operazione era però andata per le lunghe, saltando in extremis in quanto mancavano i tempi tecnici per il tesseramento.

    Cinque mesi e mezzo più tardi, Romagnoli incrocia le dita e tenta di esorcizzare lo scenario di una nuova fumata nera. Anche se il tempo a disposizione per completare il trasferimento, stavolta, c'è tutto.

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