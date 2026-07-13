Romagnoli all'Al Sadd, ancora non è fatta: perché l'ufficialità non arriva nonostante il via libera della Lazio

Vuoi vedere che Alessio Romagnoli all'Al Sadd salta anche stavolta? Negli ultimi giorni è una domanda che in tanti, tra Roma e Doha, si sono posti. Una domanda che, in effetti, ha un suo perché.
Romagnoli non è ancora un giocatore dell'Al Sadd. Il quale, a sua volta, non ha ancora ufficializzato l'arrivo in Qatar dell'ex centrale difensivo del Milan, nonostante un accordo tra tutte le parti raggiunto ormai da diversi giorni.
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