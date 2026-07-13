Romagnoli all'Al Sadd, ancora non è fatta: perché l'ufficialità non arriva nonostante il via libera della Lazio

Il 2 luglio, in occasione della manifestazione organizzata dai tifosi per protestare contro il presidente Claudio Lotito, Romagnoli aveva già salutato il popolo laziale attraverso un toccante videomessaggio:

"Dopo quattro anni lascio questo club, siete stati fondamentali per me. Mi avete dato tantissimo amore, non lo dimenticherò mai. Il rammarico è non avervi salutato allo stadio come era giusto che fosse, ma sappiamo la situazione quale sia. Ci rivedremo presto sugli spalti, su questo non c'è dubbio".