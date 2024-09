Roma vs Venezia

Roma-Venezia si affrontano nella 6ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Dopo il pari contro l'Athletic Bilbao in Europa League, la Roma riapproccia al campionato per dare seguito al convincente 3-0 contro l'Udinese.

All'Olimpico arriva il Venezia, galvanizzato dal successo contro il Genoa ed emerso dalle ultime posizioni della classifica.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.