Roma-Torino, un collaboratore di Juric spia i giallorossi a Trigoria: interviene la Polizia

Michele Orecchio si è infiltrato al centro sportivo Bernardini per studiare i giallorossi: la Polizia è intervenuta e lo ha allontanato.

Che Roma-Torino sia una partita piuttosto delicata per entrambe, lo dicono classifica e risultati recenti: i giallorossi devono avvicinarsi ulteriormente al quarto posto, i granata riscattare il ko interno contro la Lazio.

Roma-Torino è una partita come sempre importante anche per Ivan Juric, l'allenatore granata. E pure per Michele Orecchio, ovvero uno dei suoi collaboratori, designato in una sorta di opera di spionaggio.

Era accaduto nella scorsa stagione ed è successo di nuovo: Orecchio si è infiltrato a Trigoria per osservare da vicino l'allenamento della Roma. Solo che questa volta qualcosa è andato storto.