Roma-Tolosa 0-1: decide un goal di Gboho, giallorossi sconfitti nella terza uscita stagionale

Terza uscita stagionale per la Roma di Daniele De Rossi: la compagine giallorossa viene battuta 1-0 a Trigoria dal Tolosa.

Dopo il 6-1 al Latina ed il pareggio per 1-1 con il Kosice, arriva per la Roma la prima sconfitta stagionale.

Un k.o. ovviamente in dolore patito in amichevole contro un Tolosa capace di imporsi a Trigoria per 1-0, al termine di 90’ disputati in un caldo torrido.

Un test match che è servito soprattutto per mettere benzina nelle gambe in vista degli impegni ufficiali, per consentire ai nuovi arrivati di prendere confidenza con i dettami tattici di De Rossi, e per vedere Dybala agire nella posizione di ‘falso nove’.

Per tutto l’arco della gara è stata la compagine giallorosa a fare maggiore possesso e a dettare i ritmi di gioco, ma al 35’, nel momento in cui ha provato ad aumentare per la prima volta i giri del suo motore, è stato il Tolosa a passare: recupero alto dei transalpini e cross dalla destra verso il cuore dell’area di rigore dove Gboho è stato lesto ad insaccare in rete dopo una prima ottima risposta di Svilar.

Nella ripresa De Rossi manda subito in campo Abraham, Dove e Smalling per Dybala, Dove e Smalling. Il canovaccio della partita non cambia, così come resta immutato il risultato.

La Roma riprende a fare tanto possesso ma senza trovare la porta prima con Abraham e poi con Zalewski.

Attimi di grande paura dopo dopo l’ora di gioco quando Smalling, dopo uno scontro con Genreau, cade male a terra: la sensazione iniziale è quella di un movimento innaturale del ginocchio sinistro, ma fortunatamente il centrale inglese riesce a rialzarsi e a riprendere il suo posto nel cuore della retroguardia giallorossa.