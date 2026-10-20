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FBL-EUR-C1-ROMA-BRATISLAVAAFP
Lelio Donato

Roma-Slovan Bratislava 4-0, pagelle e tabellino: Hermoso la sblocca, Malen è sempre letale, Pisilli ancora a segno, bene Molina, Rodrigo Mora non brilla

Champions League
Roma vs Slovan Bratislava
Match report
Roma
Slovan Bratislava

Tutto facile per la Roma che trova la prima vittoria in Champions League battendo per 4-0 un modesto Slovan Bratislava. Malen a segno su rigore, bene Pisilli e Molina. Non brilla invece Rodrigo Mora e si fa male Pellegrini.

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Vittoria doveva essere, vittoria è stata per la Roma che batte 4-0 lo Slovan Bratislava e sale a quota quattro punti in Champions League. Primo successo in Europa per la squadra di Gasperini che riscatta la sconfitta casalinga subita contro il Real Madrid una settimana fa.

Quella dell'Olimpico è una partita senza storia. Il monologo giallorosso inizia subito anche se il risultato si sblocca solo a metà primo tempo e sugli sviluppi di un calcio di punizione: Pellegrini tira, Ghilardi fa da sponda e Hermoso infila di testa a porta vuota.

A firmare il raddoppio è invece Molina che sfrutta nel migliore dei modi la respinta laterale di Takac su tiro di Malen. L'olandese a quel punto si accende e prova a mettersi in proprio ma sbatte sul muro dello Slovan, che si piazza tutto nella propria metà campo cercando di limitare i danni senza mai impensierire la retroguardia giallorossa.

Nella ripresa l'unica brutta notizia per Gasperini è il nuovo infortunio di Pellegrini. Ma il tecnico può consolarsi con la crescita inarrestabile di Pisilli, che segna il momentaneo 3-0 prima del poker calato da Malen su calcio di rigore. Nel finale annullato un goal a Ghilardi per fuorigioco attivo di Castro davanti al portiere.

  • PAGELLE ROMA-SLOVAN BRATISLAVA

    Ghilardi (7) dominatore, Hermoso (7) la sblocca, Molina (7) a segno, Pisilli (7) sempre più solido, Malen (7) prima fa l'assist poi è glaciale su rigore, solo Rodrigo Mora (6) non partecipa alla festa.

    Sandro Cruz (4.5) disastroso, Camara (5.5) l'unico a provarci, Marcelli (5) non la prende mai, Barseghyan (4.5) le sbaglia tutte.

    ROMA (3-4-2-1): Gollini 6; Ghilardi 7, Balerdi 6.5, Hermoso 7 (77' Koulierakis 6); Molina 7, de Roon 6.5 (77' Mancini 6), Pisilli 7, Wesley 7 (59' Rensch 6); Rodrigo Mora 6, Pellegrini 6.5 (51' Soulé 6); Malen 7 (59' Castro 6.5). All. Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac 5.5; Blackman 5, Bajnc 5, Markovic 5.5, Sandro Cruz 4.5 (82' Wimmer 5.5); Gajdos 5 (69' Martinez 5.5), Pokorny 5, Ibrahim 5.5 (69' Mustafic 5.5); Camara 5.5 (69' Maros 5.5), Marcelli 5, Barseghyan 4.5 (55' Yirajang 5.5) . All. Yaya Toure

  • TABELLINO ROMA-SLOVAN BRATISLAVA

    ROMA-SLOVAN BRATISLAVA 4-0

    Marcatori: 22' Hermoso, 39' Molina, 52' Pisilli, 56' rig.Malen

    ROMA (3-4-2-1): Gollini 6; Ghilardi 7, Balerdi 6.5, Hermoso 7 (77' Koulierakis 6); Molina 7, de Roon 6.5 (77' Mancini 6), Pisilli 7, Wesley 7 (59' Rensch 6); Rodrigo Mora 6, Pellegrini 6.5 (51' Soulé 6); Malen 7 (59' Castro 6.5). All. Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac 6.5; Blackman 5, Bajnc 5, Markovic 5.5, Sandro Cruz 4.5 (82' Wimmer 5.5); Gajdos 5 (69' Martinez 5.5), Pokorny 5, Ibrahim 5.5 (69' Mustafic 5.5); Camara 5.5 (69' Maros 5.5), Marcelli 5, Barseghyan 4.5 (55' Yirajang 5.5) . All. Yaya Toure

    Arbitro: Scharer (Svi)

    Ammoniti: Barseghyan, Camara, Martinez

    Espulsi: Nessuno

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