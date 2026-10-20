Roma-Slovan Bratislava 4-0, pagelle e tabellino: Hermoso la sblocca, Malen è sempre letale, Pisilli ancora a segno, bene Molina, Rodrigo Mora non brilla

Vittoria doveva essere, vittoria è stata per la Roma che batte 4-0 lo Slovan Bratislava e sale a quota quattro punti in Champions League. Primo successo in Europa per la squadra di Gasperini che riscatta la sconfitta casalinga subita contro il Real Madrid una settimana fa.

Quella dell'Olimpico è una partita senza storia. Il monologo giallorosso inizia subito anche se il risultato si sblocca solo a metà primo tempo e sugli sviluppi di un calcio di punizione: Pellegrini tira, Ghilardi fa da sponda e Hermoso infila di testa a porta vuota.

A firmare il raddoppio è invece Molina che sfrutta nel migliore dei modi la respinta laterale di Takac su tiro di Malen. L'olandese a quel punto si accende e prova a mettersi in proprio ma sbatte sul muro dello Slovan, che si piazza tutto nella propria metà campo cercando di limitare i danni senza mai impensierire la retroguardia giallorossa.

Nella ripresa l'unica brutta notizia per Gasperini è il nuovo infortunio di Pellegrini. Ma il tecnico può consolarsi con la crescita inarrestabile di Pisilli, che segna il momentaneo 3-0 prima del poker calato da Malen su calcio di rigore. Nel finale annullato un goal a Ghilardi per fuorigioco attivo di Castro davanti al portiere.